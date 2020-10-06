ВИДЕО ⟩ Звезда шоу «Холостяк» насмерть сбила человека в центре Москвы

В Сети появилось видео смертельной аварии, произошедшей накануне вечером на Кутузовском проспекте в центре Москвы. На опубликованных Telegram-каналом Mash кадрах видно, как «Мерседес-Гелендваген» после удара вылетает на встречную полосу.

Напомним, 25-летняя звезда романтического реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова, сидевшая за рулем джипа «Мерседес-Гелендваген», сбила перебегающего дорогу человека.

После сильного удара мужчину отбросило на встречную полосу, где на него наехал еще один автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Журналистам Пятого канала удалось поговорить с очевидцами смертельного ДТП. Свидетельница происшествия утверждает, что у погибшего просто не было шансов выжить. «Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Это ужас! Живого места от человека не осталось!» — эмоционально высказалась девушка.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте. Как стало известно «МК», погибшим оказался 39-летний Александр Новиков, ранее работавший в концертно-развлекательном центре на Арбате.