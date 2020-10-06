УЛЕТНОЕ ВИДЕО! ⟩ Очевидцы засняли Тома Круза на крыше мчащегося поезда в Норвегии

Знаменитый актер Том Круз в настоящий момент занят на съемках нового боевика – седьмой части культовой картины «Миссия невыполнима». Съемки проекта в том числе проходят на территории Норвегии, где местные жители стали очевидцами забавного эпизода.

На кадрах, которые запечатлели пассажиры поезда, видно, как на крыше двигающегося по параллельной железнодорожной ветке состава, улыбающийся Том Круз сидит в окружении съемочной группы, свесив ноги с крыши вагона.

При этом исполнитель роли Итана Ханта, увидев что его снимают на любительскую камеру, дружелюбно машет рукой поклонникам.

Пользователи Сети пришли в восторг от непосредственности голливудской звезды, которая мало того, что в свои 58 лет самостоятельно выполняет все трюки, но и остается абсолютно лишенным высокомерия «своим парнем».