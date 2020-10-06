УЛЕТНОЕ ВИДЕО! ⟩ Очевидцы засняли Тома Круза на крыше мчащегося поезда в Норвегии

В Сети появилось видео, на котором актер запечатлен на крыше поезда вместе со съемочной группой, пишет Topnews.
На кадрах, которые запечатлели пассажиры поезда, видно, как на крыше двигающегося по параллельной железнодорожной ветке состава, улыбающийся Том Круз сидит в окружении съемочной группы, свесив ноги с крыши вагона.
При этом исполнитель роли Итана Ханта, увидев что его снимают на любительскую камеру, дружелюбно машет рукой поклонникам.
Пользователи Сети пришли в восторг от непосредственности голливудской звезды, которая мало того, что в свои 58 лет самостоятельно выполняет все трюки, но и остается абсолютно лишенным высокомерия «своим парнем».
Некоторым и вовсе сама ситуация показалась забавной. Кого еще можно вот так вот запросто увидеть на крыше мчащегося поезда, если только не «бесбашенного» Тома Круза?!