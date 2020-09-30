Октябрь – месяц невероятного счастья для трех знаков Зодиака

Различные проблемы, неприятности и неурядицы сопровождают человека на протяжении всей его жизни. С некоторыми можно справиться самостоятельно, некоторые и вовсе решаются сами собой и не доставляют хлопот, пишет asrtohit.info.
Но есть и хлопоты, которые доставляют серьезные неудобства и требуют помощи со стороны. Разумеется, каждый хотел бы, чтобы его жизнь была сплошной «белой» полосой без забот и хлопот. И Вселенная решила вознаградить таким щедрым подарком представителей трех знаков Зодиака уже в этом октябре!
Овен
Овны поставят перед собой глобальные цели и строят очень масштабные планы. Но в предстоящем октябре им не хватит сил на реализацию всего задуманного.
Это вовсе не означает, что запланированному не суждено исполниться, просто нужно физически отдохнуть, а компенсировать труд и усилия смекалкой, остроумием и хитростью.
В октябре, чтобы месяц прошел успешно, Овнам не рекомендуется заниматься никаким физическим трудом. Не стоит планировать на этот период ремонт или походы, занятия в спортзале лучше свести к минимуму.
Что касается работы, то астрологи советуют игнорировать всех завистников, которые активизируются как никогда. Именно равнодушие и спокойное отношение позволят избавиться от них раз и навсегда.
Козерог
В октябре Козероги заметят значительный спад своей активности и энергичности. Это будет временное затишье, которое позволит отдохнуть и набраться сил, многое переосмыслить.
Козероги будут в отличном расположении духа весь месяц. Октябрь для Козерогов станет месяцем переосмысления, периодом, за который они станут мудрее, спокойнее, уравновешеннее, смогут понять, что для них важнее и приоритетнее.
Козероги очень укрепятся морально. К концу этого периода Козерог станет успешнее в карьере и значительно увеличит свой доход. В личной жизни решатся все спорные моменты, и наступят долгожданные мир и покой.
Рыбы
Первая половина октября для Рыб ознаменуется небывалым вдохновением и приливом сил, что позволит им выгодно выделить в социуме и укрепить свои общественные позиции.
Так как Рыбы – знак очень успешный и целеустремленный, с высоким уровнем врожденного трудолюбия, то этот период станет для них отправной точкой в более успешную жизнь.
Умение ждать нужного момента и правильно расставлять приоритеты помогут Рыбам реализовать в октябре все намеченные цели.
Астрологи советуют этому знаку не размениваться по мелочам, а направлять все свои силы на достижение более глобальных целей. Окончание этого месяца порадует Рыб повышением по карьерной лестнице и увеличением заработной платы.