Вт, 29.09.2020
Редкое явление: пляж Пирита заполонили медузы СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Оказывается, некоторые блюда из картофеля могут быть смертельно опасны!

Картофель-фри. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Российский врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, какое блюдо из картофеля является самым вредным, а также о том, как приготовить картофель так, чтобы он не нанес вреда здоровью и фигуре.

Стоит отметить, что сам по себе картофель не является вредным продуктом, а умеренное его потребление не нанесет вред здоровью. Однако это калорийный продукт, а самые популярные блюда из картофеля ‒ далеко не самые полезные и диетические.

Ирина Лизун: «Самое калорийное блюдо из картофеля получается после обжарки. Картофель фри — самый вредный вариант. Высоким гликемическим индексом обладает и классическое пюре. А если в картофельное пюре масла добавить, то оно станет еще и очень калорийным».

При этом специалист отметила, что можно готовить картофель так, что он будет содержать относительно мало калорий и сохранит при этом полезные вещества.

По словам диетолога, самый низкокалорийный и максимально полезный вариант — это молодой картофель, запеченный и съеденный с кожурой. В его кожуре и в слое под кожурой содержится много полезных антиоксидантов.

Также диетолог развеяла заблуждение о том, что батат — это более полезная разновидность картофеля. По ее словам, батат тоже содержит сахара и калорийность у него высокая. «По сути — это примерно то же самое», — подчеркнула Ирина Лизун.

НАВЕРХ
Back