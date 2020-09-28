Оказывается, некоторые блюда из картофеля могут быть смертельно опасны!

Российский врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, какое блюдо из картофеля является самым вредным, а также о том, как приготовить картофель так, чтобы он не нанес вреда здоровью и фигуре.
Стоит отметить, что сам по себе картофель не является вредным продуктом, а умеренное его потребление не нанесет вред здоровью. Однако это калорийный продукт, а самые популярные блюда из картофеля ‒ далеко не самые полезные и диетические.
При этом специалист отметила, что можно готовить картофель так, что он будет содержать относительно мало калорий и сохранит при этом полезные вещества.
По словам диетолога, самый низкокалорийный и максимально полезный вариант — это молодой картофель, запеченный и съеденный с кожурой. В его кожуре и в слое под кожурой содержится много полезных антиоксидантов.
Также диетолог развеяла заблуждение о том, что батат — это более полезная разновидность картофеля. По ее словам, батат тоже содержит сахара и калорийность у него высокая. «По сути — это примерно то же самое», — подчеркнула Ирина Лизун.