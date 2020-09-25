ОГО ⟩ Смотрите, какую квартиру приобрела певица, которая дважды представляла Эстонию на «Евровидении»

Рыночная стоимость квартиры составляет почти 200 000 евро. Благодаря удачному расположению все необходимое для жизни под рукой: парк Кадриорг, продуктовые магазины, школы, детские сады, остановки общественного транспорта и тренажерные залы.

Партнер Маарьи - музыкальный продюсер Фред Кригер. В начале года Маарья-Лийс Илус объявила, что во второй раз стала мамой. Летом этого года Маарья объявила, что ее сына зовут Рауль. В семье Маарья-Лийс Илус и Фреда Кригера, помимо маленького Рауля, в 2017 году родилась дочь Иирис.

Маарья-Лийс - единственная певица, которая дважды подряд представляла Эстонию на Евровидении. Ей было всего 15 лет, когда он исполнил песню «Kaelakee hääl» с Иво Линно на Евровидении, которая заняла пятое место.Через год он представила на Евровидении песню «Keelatud maa», которая заняла восьмое место.