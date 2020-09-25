Пт, 25.09.2020
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Девочка восемь лет питалась только чипсами и хлебом: как она выглядит сейчас

Тосты. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

10-летняя Марта Дэвис из английского города Ковентри больше восьми лет питалась только чипсами и жареным хлебом. Врачи диагностировали у девочки редкую болезнь – пищевую неофобию. Это расстройство психики, при котором непривычная еда вызывает патологический страх. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на издание Fox News.

До 18 месяцев у Марты был такой же рацион, как и у всех детей в ее возрасте. Но потом она начала кричать и отпихивать еду от себя и, по словам ее матери, "становилась все привередливее и привередливее".

Вскоре девочка отказалась от любой пищи, кроме чипсов и тостов из белого хлеба, и начинала давиться, когда ее пытались накормить обычным обедом.

Решить эту проблему помогла гипнотерапия.

После сеанса она начала грызть фрукты и овощи и за несколько недель попробовала 50 новых блюд,

– рассказывает мать ребенка.

Смотри фото девочки ЗДЕСЬ!

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