ФОТО ⟩ Телеведущая из Эстонии показала округлившийся живот

Jagan teiega oma esimese maailma muret: Lubasin pärast Triinu pulma endale tõestada, et ma olen Eesti kõige kannatlikum inimene ja ma ei postita enne fotograafi piltide kätte saamist pulmast ühtegi telefoniga tehtud pilti, aga nagu näha, siis seda kõige kannatlikuma eestlase tiitlit mul ikkagi saada ei õnnestu. Samas äkki 12 päevast piisab, et end vähemalt üle Eesti keskmise kannatlikuks pidada?🤔🤔