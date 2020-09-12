Фобии, смех и фото исподтишка: что думают наши люди о ношении масок

Своим опытом женщины поделились в анонимном опроснике. По их словам, особой реакции маски не вызывают, но прохожие все-таки стараются держаться от них подальше.

«Весной на меня смотрели, как на сказочное животное», - рассказала 41-летняя жительница Хаапсалу.

«Кондуктор в поезде поинтересовался, продал ли он мне билет и той женщине в другом конце вагона, ведь мы все так похожи в масках. Но я возразила, что нас тут только двое в масках, и нас легко запомнить», - сказала 45-летняя женщина из Тартумаа.

«Меня наоборот на работе поддержали, ведь у меня дома живут люди старше 75 лет, и я не хочу, чтобы они умерли», - говорит 38-летняя таллиннка.

«Про себя не могу ничего сказать, но когда вижу маски на продавщицах, это вызывает доверие», - считает 48-летняя уроженка Хаапсалу.

«Все же стоит объяснить, как правильно носить маску, - говорит врач. - Некоторые не прячут под маску нос, только рот, а так абсолютно бессмысленно. В одной маске нельзя ходить неделю, только два-три часа». Кроме того, он добавил, что толстые маски затрудняют пациентам дыхание и вызывают панические атаки, что приводит к фобии ношения маски.

А 45-летняя женщина из Тарту не носит маску на работе, потому что некоторые высмеивают это: «Более взрослые мужчины смеются, якобы, кто должен умереть, тот умрет. Но дискомфорт вызывают только собрания, где все сидят близко друг к другу».

«Надо мной тоже смеялись на работе. Один мужчина возмущался, зачем мне маска, если я не приезжала из стран зоны риска. Но я ему ответила, что сейчас все в зоне риска, и я не знаю, откуда он сам приехал», - поделилась 38-летняя жительница Таллинна.

«А меня однажды даже сфотографировали, когда я в магазине выбирала овощи. Но я резко отвернулась и надела капюшон. Это было противно и некрасиво со стороны мужчины! После этого я не ходила в магазины несколько месяцев, а покупала все онлайн», - рассказала 38-летняя таллиннка.