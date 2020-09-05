Связанная веревками Настя Каменских в новом клипе

Украинская певица выпускает композиции не только на родном языке, но и на испанском. Свой новый трек A HUEVO Настя Каменских решила сопроводить необычным видео и сняла ролик, который поразил всех ее поклонников, пишет Стархит.
18 сентября Настя выпустит испаноязычный альбом, который будет называться Ecléctica. На один из хитов пластинки уже готово видео.
Я давно мечтала поделиться этим клипом и вот наконец могу это сделать! Смотрите этот головокружительный, страстный и крутой микс украинской и мексиканской культур!
— объявила Настя.
Певица примерила в клипе несколько головокружительных образов. В одном из них ее грудь закрывает железный лиф, чашки которого выполнены в виде львиных голов. В другой сцене полуголая Настя висит вниз головой, связанная веревками.
Изначально ролик должен был выйти в апреле этого года, но из-за эпидемии коронавируса все планы поменялись.
В конце клипа Каменских листает свою ленту в социальной сети и смотрит видео фанатов, которые танцуют под новый хит. Таким образом, звезда выразила надежду, что клип станет вирусным и наберет миллионные просмотры.
К слову, A HUEVO стала второй песней из нового альбома, на которую уже снято видео. Ранее ролик на сингл Elefante набрал более 100 миллионов просмотров на YouTube, а композиция попала в чарты Мексики, США, Канады, Испании, Турции и других стран.