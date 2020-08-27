ИДЕИ НА ВЫХОДНЫЕ ⟩ ТОП-5 самых красивых маяков в Эстонии по версии Limon.ee

Древнейшие маяки в Эстонии указывали путь мореплавателям всех наций начиная с XVI века. Сооружение маяков требовало большой самоотверженности и мастерства.

Представляем вашему вниманию ТОП-5 самых красивых маяков в Эстонии по версии Limon.ee!

Верхний маяк Суурупи

Огонь на самом высоком уступе плитнякового глинта Суурупи разжигают уже сотни лет. Именно здесь в 1760 году построили массивный маяк из плитняка, чтобы предупредить корабли о подстерегающих под водой рифах и безопасно провести их до портов Ревеля. Вначале на вершине маяка горел настоящий огонь. Со смотрового балкона на высоте 63 метров над уровнем моря открывается чудесный вид на Таллиннский залив и залив Лохусалу.

На маяке находится выставка использованной на маяке техники, и можно ознакомиться с историей эстонского судоходства и маяков Суурупи.

Маяк острова Кихну

Кихнуский маяк находится на южной оконечности острова – мысе Питкяна. Маяк был привезен сюда в 1864 году в разобранном виде и заново смонтирован на месте. Он является одним из четырех сохранившихся на наших берегах чугунных маяков. Маяк белого цвета, конической формы, снабжен помещением для фонаря и балконом. Высота света над уровнем моря составляет 29 метров.

Маяк острова Кихну ФОТО: Mati Kose

Маяк на острове Осмуссаар

Осмуссаар – это остров с интересной природой и историей заселения. Коренными обитателями острова на протяжении многих веков были эстонские шведы, а после Второй мировой войны Осмуссаар стал закрытой приграничной зоной, где располагалась советская воинская часть.

Длина острова составляет 4,8 километра, ширина – 1,6 километра, а его самая высокая точка имеет высоту 8 метров. Считается, что Осмуссаар поднялся выше уровня моря 3 000 лет назад. Своеобразие ландшафту придают скалистый берег, глыбовые брекчии, обширные галечные насыпи и заросли можжевельника.

На скалистом берегу на северо-западной возвышенности острова стоит полосатый железобетонный маяк, который был построен в 1954 году и наверх которого можно подниматься с 2019 года.

Маяк на острове Осмуссаар ФОТО: Vikipeedia

Маяк Тахкуна

Маяк Тахкуна расположен в северной части острова Хийумаа. Чугунный маяк начали строить в 1873 году. Башню монтировали по так называемой системе Гордона, то есть собирали из уже изготовленных, привезённых деталей, что значительно упрощало сборку и сокращало время строительства.

Для справки:

• Царь России купил этот маяк на мировой выставке в Париже в 1871 году

• Это самый высокий маяк в Эстонии над уровнем моря — 42,7 метра.

Маяк Тахкуна. ФОТО: Shutterstock

Маяк Сырве

В 1646 году генерал-губернатор Лифляндии Габриель Оксеншерн велел построить на маленьком острове, находящемся в оконечности полуострова Сырве примитивный маяк – светящий знак. Однако осенние штормы показали, что расположение светящего знака выбрано неудачно, и его перенесли на край полуострова Сырве. В 1770 году там построили каменную башню, которая была разрушена во время Первой мировой войны. Нынешняя коническая монолитная железобетонная башня маяка построена в 1960 году.

Все заинтересованные также могут в летний период забраться на верхушку самого высокого маяка Ляэнемере.

Полезно знать:

• Высота маяка Сырве от подножия – 52 метра, от поверхности моря – 53 метра.