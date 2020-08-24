LIMON В МИНСКЕ ⟩ Даже протестовать можно стильно! Креативные образы протестующих белорусов
Мир облетели новости о протестах в Беларуси. Свою позицию можно выразить не только с помощью плакатов и лозунгов, а также с помощью одежды, и несогласным белорусам это хорошо удается. Нашему репортеру Limon.ee в Минске удалось запечатлить луки протестующих белорусов.
Этим летом улицы Минска разукрасились в бело-красный цвет. Сочетание этих красок сразу же бросалось в глаза не только на митингах протеста, но часто и в повседневной жизни. Вошли в моду блузки и рубашки с белорусским орнаментом и вышивкой.
Группы людей, собравшиеся вместе и одетые в этих тонах, создают очень праздничное и радостное настроение. Вместе с тем, это выражение самосознания и единства народа.
Смотрите галерею летней белоруской моды протестного сезона весна-лето 2020!