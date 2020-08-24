LIMON В МИНСКЕ ⟩ Даже протестовать можно стильно! Креативные образы протестующих белорусов

Этим летом улицы Минска разукрасились в бело-красный цвет. Сочетание этих красок сразу же бросалось в глаза не только на митингах протеста, но часто и в повседневной жизни. Вошли в моду блузки и рубашки с белорусским орнаментом и вышивкой.