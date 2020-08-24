ВИДЕО ⟩ «Настоящая женщина молчит»: советы студенткам из 1960-х. А вы согласны с ними?

«Самая важная часть красоты исходит изнутри», — говорит Крейг. «Интересуйтесь жизнью. Заботьтесь о других и посвятите себя проблемам сообщества. Чем больше вас интересует окружающий мир, тем вы интереснее».

Крейг также подчеркивает, что здоровое тело — это здоровый дух. «Организм нуждается в хорошем питании и чистоте. От того, какая еда и сколько вы едите, зависит и ваша фигура. Это также влияет на вашу кожу! Вооружитесь счетчиком калорий, и вы удивитесь». Если девушка истощает свое тело «кожными ядами», это может закончиться прыщами. Необязательно отказываться от всего, но нужно есть достаточно мяса, фруктов и овощей, пить много воды. Все, что вы едите, также влияет на здоровье ваших зубов, и это важно. «Хорошие зубы жизненно важны для одного из самых важных компонентов красоты — вашей улыбки!» — дает рекомендации по уходу за зубами Крейг.

Конечно, покупать одежду — это весело, но Крейг просит запомнить некоторые основные правила. Желательно отдавать предпочтение цветам, подходящим к тону кожи, а одежду всегда выбирать по ситуации. Также нужно подбирать одежду, которая подчеркивает лучшие части фигуры.

«Говорите приятным голосом, говорите грамматически правильно. Не говорите слишком много или слишком громко. Помните, что умение слушать часто ценится намного больше, чем умение говорить», - подытоживает женщина-эксперт.

Эксперт также заявляет, что у известныз моделей есть одна хитрость — за пять минут сбросить около 2,2 килограмма вполне реально. И дело не в диетах: просто надо научиться правильно делржать осанку! Ни в коем случае нельзя ходить небрежно. «Ваша походка дает намек на ваш характер», — предупреждает Крейг. «Ходи с умом».