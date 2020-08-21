ВИДЕО ⟩ Настоящая русалка: эстонка побила рекорд Гиннеса, несмотря на почти непреодолимые условия

Мерле удалось побить рекорд Гиннесса уже дважды. На этот раз, 20 августа, эстонская пловчиха попала в Книгу рекордов Гиннеса, проплыв 20 километров на моноласте, без помощи рук. Лийванд побила свой же рекорд прошлого года, когда проплыла «русалочкой» десять километров.

Первоначально эстонка планировала установить новый мировой рекорд в заливе Бискейн, Майами-Бич, Флорида. Однако планы порушились из-за того, что на прошлой неделе в заливе Бискейн были обнаружены тысячи мертвых рыб.

Однако Мерле такая неудача лишь больше придала мотивации:

«Я чувствую себя еще сильнее, чем прежде, так что нечего мне тут плакать!»

- девушка позитивно заверила порталу Elu24.

С другой же стороны, ситуация в заливе Бискейн означала, что рекордное расстояние пришлось преодолевать в Атлантическом океане. А это, в свою очередь, усложняло задачу преодолеть намеченный путь из-за сильных волн.

Мерле Лийванд изначально планировала проплыть дистанцию в заливе Бискейн (слева), но ей пришлось проплыть рекордное расстояние вдоль восточного побережья Майами-Бич (справа) из-за мертвой рыбы. ФОТО: Erakogu

Ситуацию усугубило то, что в настоящее время в сторону штата Флорида движутся два урагана, а 19 августа в Майами-Бич бушевали водяные смерчи, сообщал Miami Herald.

«Это случилось накануне, поэтому, когда я увидела шторм, ощутила как по всему телу бегут мурашки», - призналась Лийванд.

В день заплыва и установки мирового рекорда, погода, мягко говоря, не шептала. Суровая погода могла поставить под угрозу второй мировой рекорд Лийванд, поэтому начало было отложено на полтора часа, из-за сильной грозы. «У нас отключилось электричество в половине домов, настолько сильными были грозы. Я ранее не видела такой сильной грозы», - сказала Мерле, добавив, что вся ее команда была напугана.

«В конце концов, я побежала на пляж, потому что поддерживала связь с Китом Сийлатсом и эстонской лодочной командой, чтобы узнать, как обстоят дела на пляже. Потом образовалось безопасное пространство, и хотя гром все еще гремел над водой, я сказала, что пойду в воду и попробую », - рассказала эстонка.

Мерле удалось проплыть минут пять, когда шторм стал настигать ее и приблизился на опасное расстояние. По словам девушки, в следующем видеоролике это уже гораздо более спокойный шторм, а пока она плыла ситуация была более жесткой. Во время съемок автор видеоролика на заднем плане говорит, что Лийванд к тому времени плыла уже час и пять минут.

«Самым худшим стал 15 километр. Тогда шторм зашел от меня с другой стороны и поднял волну так сильно, что я вообще не смогла продвинуться дальше», - говорит Лийванд, добавляя, что команда даже потеряла ее из виду во время шторма.

По словам Мерле, в тот момент она сосредоточилась на выживании и думала только о том, как снова выбраться из шторма без чужой помощи. К счастью, все обошлось, и ее команда вновь смогла заметить ее на радарах.

В тот момент девушка начала подумывать о прерывании. «Все просили меня рассмотреть этот вариант. Но я не смогла согласиться с меньшим результатом», - сказала Лийванд, добавив, что во время шторма было бы намного легче проплыть в заливе.

Пловец Мерле Лийванд (в центре) после установления очередного мирового рекорда с ее сторонниками. ФОТО: Erakogu

«Я "плыла" по острию ножа. Я молила мать-природу и пела гимн Эстонии, чтобы сдержать бурю за спиной». В конце концов, все прошло хорошо, и благодаря поддержке команды Лийванд, девушка установила новый мировой рекорд - заплыв на моноласте и пройдя дистанцию 20 км без помощи рук. Мерле преодолела дистанцию за 6 часов 8 минут и 27 секунд.