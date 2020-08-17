Знакомство с морем: двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой сразила поклонников

Трогательный момент покорил сердца многочисленной аудитории Instagram. Лера Кудрявцева решила поделиться семейными кадрами, сделанными во время первого заплыва двухлетней Маши. Как и многие звезды российского шоу-бизнеса, артистка отправилась в Турцию.

Телеведущая призналась, что наследница долгое время боялась подходить к воде. По словам звезды телеканала "НТВ", Маша сильно плакала и начинала трястись, как только ее подносили к морю.

С помощью различных хитростей Лере Кудрявцевой удалось показать дочери морские просторы и окунуть ее в прохладную воду. Стоит отметить, что Маша с удовольствием плавала в бассейне, поэтому теледива даже не могла подумать, что с Средиземным морем могут возникнут какие-либо проблемы.

Наконец-то мы поплавали. Страшно, волны и, конечно, море же такое огромное. Посмотрим, как завтра,

– подписала видео Кудрявцева.

Подписчики звезды разделились на два лагеря. Одни полностью поддержали телеведущую и отметили, что Маша уже очень уверенно держится на воде.