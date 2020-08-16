ФОТО И ВИДЕО ⟩ Танцы до утра, картина от Киркорова и три платья: как прошла свадьба Светланы Бондарчук

Об этом сама звезда сообщила в социальных сетях, опубликовав снимок из Гагаринского ЗАГСа. На нем она надевает кольцо на безымянный палец возлюбленному — Сергею Харченко. «Ура! Любовь спасает мир!» — написала Светлана.

В комментариях подписчики наперебой желают ей счастья и радости, а также семейного благополучия. Бывшую жену Федора Бондарчука поздравили Елена Летучая, Алика Смехова, Божена Рынска и другие знаменитости

Пользователи под постами Светланы несколько дней шутили и просили, чтобы праздник не стал такой же тайный, как свадьба ее бывшего мужа Федора Бондарчука, который в прошлом году женился на актрисе Паулине Андреевой. Тогда мероприятие несколько раз переносилось с одного места в другое, а при входе у всех гостей забрали мобильные телефоны — для того, чтобы информация не утекла в Сеть.

Действительно, после публикации 51-летней Бондарчук, Надежда Оболенцева также показала кадры из ЗАГСа — на них видно, что Светлана выбрала длинное белое платье в пол.

После торжественной части в Гагаринском ЗАГСе, Светлана и Сергей отправились в ресторан Sixty, расположенный в башне «Федерация», где гостям были предложены легкие закуски. Бондарчук за весь день успела сменить три платья — последнее было специально подобрано для вечеринки, а классические шпильки заменены на удобные кеды.

Поздравления сыпались со всех сторон. Увы, на мероприятие на смог приехать друг семьи — Филипп Киркоров — но он прислал в подарок работу современных художников. «Это не просто картина! Эта картина-любовь, которая заряжена на успех, счастье и благополучие! И летит в новую семейную гавань», — сообщил певец.

Трогательное послание молодоженам оставила и ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе, которая давно общается с Бондарчук и никогда не видела ее такой счастливой.

Публику развлекали выступлениями Сергей Мазаев, а также Нино Нинидзе, которая со сцены поздравила Бондарчук и ее мужа. Особенным подарком для любимой стало исполнение песни «Новая любовь», которую спел сам Харченко под аплодисменты публики.

В финале мероприятия молодожены разрезали двухъярусный торт, а затем продолжили танцевать до утра.