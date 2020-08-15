ПРОВОКАЦИОННОЕ ФОТО ⟩ Водонаева пожаловалась на домогательства Киркорова

Телеведущая сопроводила провокационную информацию фотографией в Instagram. Снимок был сделан на звездной тусовке по случаю выпуска совместного клипа мужа Ольги Бузовой Давы и Филиппа Бедросовича. В кадре Киркоров обнимает Алену Водонаеву и диджея Екатерину Гусеву. Он расплывается в широкой улыбке и косит взгляд на экс-участницу «Дома-2», пишут Дни.

На фото рука бывшего мужа Аллы Пугачевой не касается груди скандальной звезды, это отметили ее подписчики. «У тебя грудь на талии? Не замечала», «Я одна не вижу где он держит за грудь? вроде рука под грудью», «У Вас где не обними, везде грудь», – выразились фолловеры.

Одна часть комментаторов решила, что домогательства Киркорова – это всего лишь мечты телеведущей. Другая – отметила, что во всем виноват высокий рост певца. А еще часть комментаторов решила подколоть звезду информацией о том, что ее грудь висит до талии.