Гороскоп на 15 августа: кого ждут приятные сюрпризы, а кого не очень

Вообще, день связан со столь позитивными тенденциями, как взаимовыручка, альтруизм, искренний интерес друг к другу. В силу этого налаживаются отношения во многих семьях, разногласия влюбленных утрачивают остроту. Важно также помнить, что новых знакомых сегодня встречают по одежке, поэтому к подбору гардероба и внешнему виду в целом следует отнестись со всей серьезностью, пишет Дворец.

Овен

Овнам этот день принесет перемены настроения и острые переживания, найти подлинную причину которых не так-то просто. Приходится признать, что представители данного знака получают странное удовольствие от душевных страданий, а вот окружающим ладить с ними оказывается очень трудно. Старайтесь не требовать слишком многого от близких людей и помните, что даже они не всегда могут догадаться о ваших тайных желаниях и надеждах.

Отличный способ взбодриться и обрести обычный оптимизм – это встречи с друзьями и участие в разнообразных светских мероприятиях. Чем больше компания, тем меньше у вас будет желания капризничать и испытывать терпение окружающих.

Телец

Тельцам звезды подготовили немало приятных сюрпризов личного характера. Это отличный день для новых знакомств и начала романтических отношений, любовных признаний и просто отдыха в компании близкого человека. Пойдут на пользу прогулки в лесах и парках, участие в развлекательных мероприятиях на свежем воздухе.

Вам не стоит терять время зря – бездеятельность не лучшим образом сказывается на настроении, порождает малоприятные мысли. Звезды советуют избегать рискованных сделок, не вступать в деловые отношения с новыми знакомыми. День подходит для учебы и интеллектуального труда.

Близнецы

День в целом складывается неплохо, однако сфера романтических отношений находится в зоне влияния негативных тенденций, а потому влюбленным будет непросто избежать ссор. Не очень хорошо день подходит и для новых знакомств, исключения составляют случаи, когда инициаторами их выступают родственники или давние друзья. День подходит для отдыха в кругу семьи.

Во всех отношениях полезной и продуктивной будет любая деятельность творческого характера. Давая волю фантазии, находя применение своему незаурядному интеллектуальному потенциалу, вы усиливаете влияние положительных тенденций, привлекаете удачу.

Рак

У Раков есть шанс провести день спокойно, без суеты и спешки, наслаждаясь хоть и незначительными, но приятными событиями. Это хороший день для небольших поездок и вообще смены обстановки; если дальние странствия вас не привлекают, можно, например, несколько изменить интерьер своего жилища – это поднимет настроение. Для общения с друзьями и романтических встреч отлично подходит вторая половина дня: к этому времени в голове у вас созреют планы, которые чрезвычайно интересно реализовывать в хорошей компании.

Возможно получение известий от дальних родственников или друзей детства. Воспоминания о прошлом натолкнут вас на интересные идеи, так что бороться с ностальгией не стоит.

Лев