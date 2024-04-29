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Стефан вспомнил письмо от преданной поклонницы: одна женщина написала мне, что...

Limon.ee
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Стефан Айрапетян.
Стефан Айрапетян. Фото: Taavi Sepp

«Тогда я был гораздо более ревнивым и слишком много думал», - рассказал Стефан, недавно выпустивший новую песню, в программе Kolmekas на канале TV3, где он также рассказал о том, какие интересные вещи бросали ему поклонницы во время выступлений.

 

В гостях у программы Kolmekas на канале TV3 побывал певец Стефан, который недавно выпустил новую песню. «Katkine tee - это песня о разрыве отношений, когда люди не могут найти дорогу друг к другу и не могут договориться. К сожалению, такое случается в жизни, и вам нужно принять это и двигаться дальше», - описывает Стефан новую песню.

Несмотря на то, что новая песня Стефана имеет очень меланхоличный посыл, музыкант - любящий муж и хороший отец, и в конце прошлого года Стефан и его жена Виктория отпраздновали первый день рождения своей дочери. Хотя Стефан и Виктория счастливо воспитывают ребенка вместе, музыкант признался, что много лет назад он мог быть довольно ревнивым. «Тогда я был гораздо более ревнивым и слишком много думал. Но со временем мне удалось успокоиться, очевидно, что я доверяю своей жене, знаю ее насквозь. И она знает то же самое обо мне», - говорит Стефан.

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