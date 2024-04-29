«Тогда я был гораздо более ревнивым и слишком много думал», - рассказал Стефан, недавно выпустивший новую песню, в программе Kolmekas на канале TV3, где он также рассказал о том, какие интересные вещи бросали ему поклонницы во время выступлений.
Для подписчиков
Стефан вспомнил письмо от преданной поклонницы: одна женщина написала мне, что...
В гостях у программы Kolmekas на канале TV3 побывал певец Стефан, который недавно выпустил новую песню. «Katkine tee - это песня о разрыве отношений, когда люди не могут найти дорогу друг к другу и не могут договориться. К сожалению, такое случается в жизни, и вам нужно принять это и двигаться дальше», - описывает Стефан новую песню.