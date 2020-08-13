ВИДЕО ⟩ Врачи не нашли у Ефремова инсульта, а его самого – в больнице

Стали известны подробности состояния здоровья известного российского актера Михаила Ефремова, суд над которым по делу о смертельном ДТП идет в эти дни в Москве.

После госпитализации знаменитости появились сведения о том, что проведенные в Боткинской больнице диагностические процедуры не выявили у Ефремова признаки инсульта, с подозрением на который он был госпитализирован.

Напомним, что артиста увезли в больницу прямо из здания Пресненского суда. В связи с чем очередное заседание суда, назначенное на 11 августа, было отложено. «Угрозы для его жизни нет, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Из нейрореанимации он переведен в палату», - цитируют журналисты осведомленный источник.

Видео с госпитализацией артиста разошлось накануне в СМИ и по соцсетям.

«Ефремову был проведен комплекс диагностических процедур. Признаков, указывающих на нарушения мозгового кровообращения, не обнаружено. Очаговой неврологической симптоматики также нет», - цитирует «Интерфакс» источник в медицинских кругах. Известно, что Ефремов проходил обследование в палате коммерческого отделения.

Позднее в среду появилась информация о том, что актер Михаил Ефремов не числится в базе данных Боткинской больницы. «Данного пациента у нас нет», - цитирует ТАСС оператора контактного центра.

По информации Life, найти актера в этой больнице не смог и его адвокат Эльман Пашаев: он приехал в больницу, но не смог встретиться со своим подзащитным. Фамилию Ефремова не нашли также на стойке информации в списке пациентов. Также адвокат не смог ничего узнать и в юридическом отделе больницы. Юрист допускает, что актера «могли увезти в другую больницу».

Тем временем заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова перенесли на 18 августа.

Изначально рассмотрение дела должно было состояться 11 августа, но из-за плохого самочувствия актера заседание перенесли на 12-е число, после чего отложили рассмотрение еще на несколько дней.

В свою очередь, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с судебным процессом актера. «Не просим, чтобы его помиловали, пусть ради бога наказывают. Чтобы не мешали работать», - сказал защитник.

Он подчеркнул, что суд регулярно отклоняет ходатайства и мешает заниматься защитой. Также Пашаев собирается обратиться к главе СК России Александру Бастрыкину. «Более того, я обращусь к главе СК и генпрокурору с просьбой остановить травлю моего подзащитного. Его долго отказывались госпитализировать, затравили», - заявил он.

При этом Пашаев не стал комментировать состояние актера. «Я ночью был в больнице, а там никакой информации», - заявил он.

Как писал TopNews, накануне днем Михаила Ефремова буквально занесли под руки в здание суда. В последнее время многие отмечали заметное ухудшение состояния здоровья актера. Перед заседанием 11 августа артист обращался к медикам, но не был госпитализирован.