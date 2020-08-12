Василиса Володина дала прогноз, кто скоро поправит свое финансовое положение

Василиса Володина, которая часто делится астрологическими прогнозами на своей официальной странице в Instagram, на этот раз дала подписчикам финансовый прогноз на ближайшее время, пишет Экспресс газета.
Не секрет, что 2020 — непростой год, с точки зрения доходов, финансов, накоплений. Хочу поддержать боевой дух подписчиков астро-подсказкой,
— решила подбодрить подписчиков астролог и опубликовала список дней рождения людей, которые поправят свое финансовое положение до конца сентября.
Те, кто найдет свою дату рождения в списке, представленном в карусели, имеют шансы улучшить свои финансовые дела в ближайшее время. Например, заработать, найти недостающую сумму денег или новый источник прибыли, договориться о скидке, взыскать старый долг, выбить полагающееся по закону,
— написала астролог.
По словам Василисы Володиной, даже если звезды к вам благосклонны, это не значит, что деньги свалятся с небес. Финансовое благополучие всегда связано с трудом и напряжением, однако, небесные светила могут сделать так, чтобы труды окупились.