Василиса Володина дала прогноз, кто скоро поправит свое финансовое положение

Те, кто найдет свою дату рождения в списке, представленном в карусели, имеют шансы улучшить свои финансовые дела в ближайшее время. Например, заработать, найти недостающую сумму денег или новый источник прибыли, договориться о скидке, взыскать старый долг, выбить полагающееся по закону,

По словам Василисы Володиной, даже если звезды к вам благосклонны, это не значит, что деньги свалятся с небес. Финансовое благополучие всегда связано с трудом и напряжением, однако, небесные светила могут сделать так, чтобы труды окупились.