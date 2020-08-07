смешное видео ⟩ Реакция пингвинов на мыльные пузыри умилила Сеть

«Пингвины – очень любознательные птицы. И похоже, что новое приобретение пришлось им по вкусу», – указано в описании к ролику на странице Newquay Zoo в Instagram.

«Пингвины любят гоняться за разными предметами, так как они хищники. Эта участь не миновала и пузыри: сначала птицы просто наблюдали, а после принялись бегать за ними и лопать их клювами», – рассказывает в интервью развлекательному изданию Bored Panda сотрудник зоопарка Дан Тревельян. По его словам, пузыри не представляют опасности для животных