ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Таллинн в необычном ракурсе, секс и убийство перед началом Второй мировой войны

Сюжет шпионского боевика «О2» завязывается в последних числах августа 1939 года. Вот-вот вспыхнет Вторая мировая война, и именно в эти критические моменты руководитель эстонской антисоветской службы разведки становится жертвой таинственного убийства. Вскоре выясняется, что среди разведчиков есть предатель. Выявить его поручают офицеру разведки Феликсу Кангуру (Прийт Выйгемаст). В то же время до разведки доходит информация о том, что Сталин и Гитлер заключили по поводу Эстонии тайное соглашение. Тем временем разведслужбе становится известно, что Сталин и Гитлер заключили тайный договор, который касается всей Европы, включая Эстонию. Дополнительно усложняют ситуацию гнетущий Феликса секрет – два года назад у него был страстный роман с полячкой Марией Дубравской (ее роль исполняет латвийская актриса Агнесе Цируле), пишет Rus.ERR.ee.