ВИДЕО ⟩ Адвокат Добровинский хрюкнул в ответ на выпад Ефремова

«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», — заявил Михаил Ефремов.

Адвокат актера Эльман Пашаев тут же выразил предположение, что его подопечный может вспомнить события рокового вечера во время процесса.

«Мы даже просим суд помочь нам», — сказал защитник подсудимого.

Стоит отметить, что автоинспектор, прибывший на место ДТП для его оформления, сообщил суду, что Михаил Ефремов был в изрядном подпитии. Этот факт был подтвержден в результате медицинского освидетельствования.

«Подъехали на место после вызова вместе с коллегой. Увидели место аварии, что Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров был зажат в автомобиле. Я осмотрел место ДТП, вызвал МЧС и скорую помощь, предпринял меры, чтобы наладить движение. Предлагал Ефремову пройти освидетельствование на месте, были признаки состояния опьянения — запах алкоголя, неустойчивая походка, соответствующее поведение», — цитирует инспектора Александра Козлова РИА Новости.

Защитник потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский ответил актеру на его недавнее обвинение в оскорблении.

«Добровинский сказал, что я на прошлом заседании похрюкиваю. Мне как болельщику „Спартака“ это не обидно, я и не такое слышал. Но я считаю это инсинуацией», — заявил ранее подсудимый.

Отвечая на вопрос журналистов, как на это он намерен отреагировать, Добровинский демонстративно хрюкнул.

«Это ответ „Спартаку“. Он сказал, что он болельщик „Спартака“. А если бы он болел за ЦСКА, я бы сделал что?» — пошутил адвокат.

Фраза о «хрюкающих» «красно-белых» ушла в народ после реакции форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, который весьма оригинально ответил на оскорбления со стороны фанатов московского футбольного клуба.

«Одни хрюкают и лают, другие забивают», — сказал нападающий по итогам победной встречи петербуржцев со «Спартаком» в прошлом году.