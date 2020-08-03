«У меня будет нервный срыв»: оставшаяся с двойняшками Пугачева караулила Галкина у порога

Накануне вечером Примадонна обнаружила наследников на лестнице в холле, дети лежали на ступеньках. Лиза и Гарри отказывались двигаться с места. Отпрыски сообщили Алле Пугачевой, что ожидают возвращения отца, который покинул дом и отправился по делам. Артистка записала происходящее на видео.

«Если папа не приедет, у меня будет нервный срыв», — заявил матери Гарри. Пугачева поинтересовалась у чад, кем они являются — детьми или ступеньками.

Лиза сообщила, что она ребенок, между тем, когда Гарри признался, что является частью лестницы, девочка передумала и повторила за братом. Малышка призналась, что любит своего папочку и будет лежать, пока он не приедет.

Затем звездные отпрыски отвлеклись на часы. Гарри задумался, почему они висят над входом в дом. В это время на пороге появился Максим Галкин. Дети не смогли сдержать эмоций. Крохи встретили отца радостными воплями.