Звездные страсти ⟩ Звезда «Папиных дочек» выходит замуж, что там у Прилучного и беременна ли Собчак?

Павел Прилучный долгое время оставался лидером по упоминанию в желтой прессе, но на этот раз его обошла Ксения Собчак. Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах этой недели. Итак, поехали!
Правда ли, что Авербух сделал предложение Арзамасовой?
Продолжительное время паре удавалось скрывать свой роман, и делали они это виртуозно: об отношениях не догадывались даже близкие. Но теперь влюбленные решили, что пора прекращать прятаться и переглядываться украдкой.
В начале июля Павел вышел из сумрака и рассказал, что у него отношения со звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. Не успело пройти и дней десять, как желтая пресса выпустила серию статей о предстоящем бракосочетании знаменитостей:
«От 600 тысяч до 1,3 миллиона: Авербух подарил Арзамасовой кольцо», «Встречающаяся с Авербухом Арзамасова показала дорогое кольцо», «Арзамасова показала наряд, похожий на свадебный», «Скоро свадьба: Арзамасова показала кольцо от Авербуха», «Свадьбе быть!: 25-летняя Лиза Арзамасова похвасталась кольцом за 600 тысяч рублей».
Причиной таком громких новостей стало то, что во время прямого эфира в соцсетях на руке Арзамасовой легко можно было разглядеть кольцо внушительных размеров. Конечно, мимо такой важной делали не смогли пройти многочисленные СМИ, которые пишут о жизни звезд.
Вообще, надо сказать, что в темах о шоу-бизнесе есть две главные вещи, и это не премьеры клипов и песен – это свадьбы и похороны. Даже роды долгожданных наследников (возможно, если это не королевский отпрыск) не так принимаются публикой, как новости, что кто-то там женится или умирает.
Журналисты не поленились и нашли дизайнера-эксперта, который по короткому видео и фото оценил стоимость украшения.
Примерная стоимость кольца Лизы Арзамасовой от 600 до 800 тысяч рублей (от 7 до 10 тысяч евро). А если оно брендовое, то от 1,2 - 1,3 миллиона рублей (13-14 тысяч евро),
– говорит дизайнер Влад Торхов.
Так и здесь: логично предположить, что раз есть пара, то можно их переженить, пока они не догадались! Нет, никто не утверждает, что это стопроцентная правда или неправда. Мы сейчас обсуждаем лишь слух! Но если Лиза и Павел поженятся, то мы будем за них только рады.
Журналисты даже взяли комментарий у бывшей фигуристки Елены Родниной, как бы..., а она тут при чем? Так вот женщина даже умудрилась сказать, что «там все серьезно». СМИ указывают, что Лиза якобы хвастается кольцом, потому, что сейчас пишут еще и о другой «Папиной дочке» Мирославе Карпович. Хм... Это битва киношных дочек-сестер?
Следом можно будет уже ожидать следующую новость, о том, что актриса ждет от фигуриста ребенка. Хотя, новость о звездной беременности на этой неделе тоже есть!
Ксения Собчак ждет второго ребенка?
Давно мы про Ксению Анатольевну не слышали. Она ни с кем не успела переругаться? Хотя, нет. Недавно слышали и даже видели – в клипе Светланы Лободы. У нее там еще такой футуристическо-космический образ с прической из женской груди.
Моментами вспомнилась «Секс-миссия, или Новые амазонки» (был такой польский забавный фильм), но вообще кажется, что смотршь одну из серий космической треш-саги «Лексс» (Lexx). Мне кажется, что клип как раз для таких, кто любит такое кинобезумие. Впрочем, мы сейчас говорим не об этом.
На этой неделе СМИ писали: «Богомолов показал фото Собчак с округлившимся животом», «Беременна: Ксения Собчак продемонстрировала округлившийся живот».
Впрочем, это уже не первый раз, когда пишут, что Собчак и Богомолов готовятся стать родителями. Ранее об этом говорили сразу после их свадьбы. Ну, а что? Все по-порядку, сначала свадьба, а потом дети.
Напомним, у Ксении есть сын от брака с Максимом Виторганом, а у Константина растет дочь от союза с актрисой Дарьей Мороз.
Если многочисленные слухи окажутся правдой, мы искренне поздравим пару с пополнением. Мы будем держать руку на пульсе!
Мирослава Карпович теперь будет сниматься в «Мажоре» вместе с Прилучным?
Давайте признаемся честно, что до этого вы смутно представляли, кто такие Агата Муцениеце и Павел Прилучный. А последнего помнили только по «Мажору», то теперь вы их уже знаете по громкому и скандальному разводу.
Хайп, не хайп. Пиар, не пиар. Теперь уже совершенно все равно. Оба артиста продолжают сниматься в кино, а Агата даже продолжает делать программу про развод, ну и немножечко говорить о неудачном браке в интервью.
«Карпович может сняться в "Мажоре"», «Карпович заменит в "Мажоре" Разумовскую», «Ради Павла Прилучного: Мирослава Карпович заменит Карину Разумовскую в сериале "Мажор"», – сообщили на этой неделе новостные порталы.
Спустя несколько дней, уже после того, как фанаты сериала стали бить тревогу, Мирослава сделала заявление. Актриса сообщила, что она никогда не бывала на кастинге сериала «Мажор».
Я от вас это узнала, если честно, о своем участии в этом проекте. Мне приятно, конечно, что мне это приписывают, но я к этому проекту вообще не имею никакого отношения»,
– говорит актриса.
Тем временем ни Павел, ни Мирослава не говорят о своих отношениях. Хотя, может уже и пора, поклонники бы стали добрее. Пока страсти накалились настолько, что Прилучный же взорвался и нахамил подписчикам в Instagram, а после потерял подписчиков.
Пожалуй, это был обзор всех главных слухов из жизни звезд на этой неделе. Впереди первая неделя августа, а мы уже знаем о слухах о пополнении в семье Пресняковых. Впрочем, это уже совсем другая история!