Звездные страсти ⟩ Звезда «Папиных дочек» выходит замуж, что там у Прилучного и беременна ли Собчак?

Правда ли, что Авербух сделал предложение Арзамасовой?

Продолжительное время паре удавалось скрывать свой роман, и делали они это виртуозно: об отношениях не догадывались даже близкие. Но теперь влюбленные решили, что пора прекращать прятаться и переглядываться украдкой.

В начале июля Павел вышел из сумрака и рассказал, что у него отношения со звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. Не успело пройти и дней десять, как желтая пресса выпустила серию статей о предстоящем бракосочетании знаменитостей:

«От 600 тысяч до 1,3 миллиона: Авербух подарил Арзамасовой кольцо», «Встречающаяся с Авербухом Арзамасова показала дорогое кольцо», «Арзамасова показала наряд, похожий на свадебный», «Скоро свадьба: Арзамасова показала кольцо от Авербуха», «Свадьбе быть!: 25-летняя Лиза Арзамасова похвасталась кольцом за 600 тысяч рублей».

Причиной таком громких новостей стало то, что во время прямого эфира в соцсетях на руке Арзамасовой легко можно было разглядеть кольцо внушительных размеров. Конечно, мимо такой важной делали не смогли пройти многочисленные СМИ, которые пишут о жизни звезд.

Вообще, надо сказать, что в темах о шоу-бизнесе есть две главные вещи, и это не премьеры клипов и песен – это свадьбы и похороны. Даже роды долгожданных наследников (возможно, если это не королевский отпрыск) не так принимаются публикой, как новости, что кто-то там женится или умирает.

Журналисты не поленились и нашли дизайнера-эксперта, который по короткому видео и фото оценил стоимость украшения.

Примерная стоимость кольца Лизы Арзамасовой от 600 до 800 тысяч рублей (от 7 до 10 тысяч евро). А если оно брендовое, то от 1,2 - 1,3 миллиона рублей (13-14 тысяч евро),

– говорит дизайнер Влад Торхов.

Так и здесь: логично предположить, что раз есть пара, то можно их переженить, пока они не догадались! Нет, никто не утверждает, что это стопроцентная правда или неправда. Мы сейчас обсуждаем лишь слух! Но если Лиза и Павел поженятся, то мы будем за них только рады.

Журналисты даже взяли комментарий у бывшей фигуристки Елены Родниной, как бы..., а она тут при чем? Так вот женщина даже умудрилась сказать, что «там все серьезно». СМИ указывают, что Лиза якобы хвастается кольцом, потому, что сейчас пишут еще и о другой «Папиной дочке» Мирославе Карпович. Хм... Это битва киношных дочек-сестер?

Следом можно будет уже ожидать следующую новость, о том, что актриса ждет от фигуриста ребенка. Хотя, новость о звездной беременности на этой неделе тоже есть!

Ксения Собчак ждет второго ребенка?

Давно мы про Ксению Анатольевну не слышали. Она ни с кем не успела переругаться? Хотя, нет. Недавно слышали и даже видели – в клипе Светланы Лободы. У нее там еще такой футуристическо-космический образ с прической из женской груди.