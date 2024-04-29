ФОТО Евровидение-2024: появились первые яркие фото сцены песенного конкурса

Над созданием сцены для Евровидения-2024, которое состоится в Швеции, работали художник-постановщик Флориан Видер и дизайнер по свету Фредрик Стормби. Площадка выполнена в форме креста, символизирующего флаг Швеции. Ее разместили в центре зрительного зала, чтобы все присутствующие могли наблюдать за выступлениями представителей стран.

В «Malmö Arena», где состоится конкурс, расположили более 2 тысяч различных осветительных приборов. Кроме того, над площадкой установили еще тысячу квадратных метров светодиодных экранов.

Пять огромных кубов, которые подвесили к потолку, будут двигаться для лучшего обзора, а пол будет подсвечиваться. В дополнение, к потолку закрепили 204 тонны технического оборудования, которое будет перемещать 196 подъемников.

Заметим, что для первых репетиций на главной сцене, участники шоу соберутся уже в субботу, 27 апреля.

К слову, полуфиналы Евровидения-2024 состоятся 7 и 9 мая в Мальме. Гранд-финал конкурса ожидается 11 мая.

В этом году на Евровидении-2024 ввели новые правила жеребьевки. В гранд-финале 25 из 26 участников смогут выбрать номер своего выступления в первой или второй половине конкурса. А также с помощью выбора продюсера.