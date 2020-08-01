ПРАВДА РАСКРЫЛАСЬ ⟩ Анастасия Решетова объяснила, почему отдыхает отдельно от Тимати

Так, Тимати вместе с мамой и дочерью Алисой отправился в теплые страны, а 24-летняя Решетова с сыном Ратмиром улетела во Францию, где уже долгое время живет отец рэпера. В этом-то и заключалась проблема: оказалось, что родители 36-летнего Тимура Юнусова (настоящее имя музыканта) не общаются между собой.

«Дедушку и его семью Ратмир не видел и тем более, они давно нас звали к себе. В то же время Тим с мамой и Алисой не может прилететь в Сен-Тропе. Поэтому решили в этом году вот так разлететься. Получается, отдыхаем друг от друга — тоже полезно», — говорит Решетова.

По мнению Анастасии, никакого удивительного в этом нет, потому что отец много времени провел с сыном во время карантина, хотя Решетова и отмечает, что скучает по возлюбленному. Модель не стала комментировать слухи о кризисе в отношениях, но при этом рассказала, как пересмотрела свои взгляды на брак. Ранее она думала, что выйдет замуж на всю жизнь, но сейчас, под влиянием обстоятельств стала сомневаться.

«Это жизнь, а не сказка и случается разное. Этот год мне показал многое, и я стала более трезво смотреть на вещи, наблюдая за ситуациями других людей», — сказала Решетова.

Отметим, что Анастасию и Тимура постоянно «разводят», но, несмотря на все слухи, они продолжают жить вместе и воспитывать общего сына Ратмира. В Сети периодически появляется информация о том, что мама Тимати, Симона, не жалует невестку и старается меньше общаться с ней, хотя от внучки Алисы (которую родила Алена Шишкова) женщина без ума и постоянно проводит с ней время.