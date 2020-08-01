Бабкина после тяжелой болезни появилась на двух колесах

В своем инстаграм-аккаунте артистка похвасталась двухколесным «другом». 70-летняя Надежда Бабкина записала видео, показав презент от телеведущего.

Исполнительница рассказала, что уже опробовала самокат, прокатившись по дорожкам на своем участке в Подмосковном поселке. Также она дала понять, что полностью оправилась от тяжелой болезни и теперь полна сил.

Напомним, весной Надежда Бабкина серьезно заболела – у певицы развилась двусторонняя пневмония на фоне коронавируса. В итоге звезда около трех недель пролежала в реанимации. Знаменитость находилась на грани жизни и смерти.

Недавно певица вернулась из Крыма, куда ездила отдыхать с семьей. Там она поправила здоровье и насладилась морем и солнцем. Делясь впечатлениями, Надежда Бабкина отметила, что это был потрясающий отдых.