Сб, 1.08.2020
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Бабкина после тяжелой болезни появилась на двух колесах

Надежда Бабкина

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Надежда Бабкина обзавелась новым средством передвижения. Телеведущий Борис Корчевников подарил певице электросамокат, передают Dni.ru

В своем инстаграм-аккаунте артистка похвасталась двухколесным «другом». 70-летняя Надежда Бабкина записала видео, показав презент от телеведущего.

Исполнительница рассказала, что уже опробовала самокат, прокатившись по дорожкам на своем участке в Подмосковном поселке. Также она дала понять, что полностью оправилась от тяжелой болезни и теперь полна сил.

Напомним, весной Надежда Бабкина серьезно заболела – у певицы развилась двусторонняя пневмония на фоне коронавируса. В итоге звезда около трех недель пролежала в реанимации. Знаменитость находилась на грани жизни и смерти.

Недавно певица вернулась из Крыма, куда ездила отдыхать с семьей. Там она поправила здоровье и насладилась морем и солнцем. Делясь впечатлениями, Надежда Бабкина отметила, что это был потрясающий отдых.

Отметим, в последнее время россияне часто обсуждают внешность Надежды Бабкиной. Певица заметно помолодела и посвежела. Многие считают, что артистка переусердствовала с пластикой и косметическими процедурами. В частности, музыкальный критик Сергей Соседов полагает, что звезда эстрады не раз ложилась под нож хирурга.

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