ФОТО ⟩ Бузова на тракторе: артистка и ведущая «Дом-2» осваевает новый вид транспорта

Чем только не удивляла Ольга Бузова своих подписчиков в Instagram: самыми откровенными подробностями своей жизни, неожиданными прическами, фотографиями в нижнем белье и даже собственными цитатами. В этот раз Бузова удивила своих подписчиков очередной необычной фотографией.
30 июля певица поделилась с поклонниками новой фотографией. На каблуках, на тракторе, но без тракториста. Необычный образ Бузовой вызвал активное обсуждение в комментариях: «Ну, что сказать, королева»; «Тип Мэрилин Монро»; «Просто русская душа».
Некоторым же фанатам больше понравилось транспортное средство, на котором Ольга позировала: «Вот и новая тачка подъехала», «Ну наконец-то ты себе хорошую машину взяла».