Пт, 31.07.2020
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ФОТО ⟩ Бузова на тракторе: артистка и ведущая «Дом-2» осваевает новый вид транспорта

Ольга Бузова залезла на трактор.

ФОТО: Instagram / buzova86

Чем только не удивляла Ольга Бузова своих подписчиков в Instagram: самыми откровенными подробностями своей жизни, неожиданными прическами, фотографиями в нижнем белье и даже собственными цитатами. В этот раз Бузова удивила своих подписчиков очередной необычной фотографией.

30 июля певица поделилась с поклонниками новой фотографией. На каблуках, на тракторе, но без тракториста. Необычный образ Бузовой вызвал активное обсуждение в комментариях: «Ну, что сказать, королева»; «Тип Мэрилин Монро»; «Просто русская душа».

Некоторым же фанатам больше понравилось транспортное средство, на котором Ольга позировала: «Вот и новая тачка подъехала», «Ну наконец-то ты себе хорошую машину взяла». 

Ольга Бузова залезла на трактор.

ФОТО: Instagram / buzova86

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