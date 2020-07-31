ФОТО ⟩ Бузова на тракторе: артистка и ведущая «Дом-2» осваевает новый вид транспорта

Чем только не удивляла Ольга Бузова своих подписчиков в Instagram: самыми откровенными подробностями своей жизни, неожиданными прическами, фотографиями в нижнем белье и даже собственными цитатами. В этот раз Бузова удивила своих подписчиков очередной необычной фотографией.