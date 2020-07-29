ВИДЕО ⟩ После суда взбешенный Ефремов как следует хлопнул дверью: чем все закончилось?

Утром Ефремов вышел из квартиры, в которой он находится под домашним арестом, в сопровождении судебного пристава в маске и кепке, на вопросы журналистов не отвечал.

На другой записи, которую сделали после судебного заседания, видно, как разозленный из-за несостоявшегося предварительного заседания суда актер захлопнул дверь перед толпой журналистов. Первое заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова перенесли на 30 июля.

По данным «РИА Новости», адвокаты актера не смогли поучаствовать в слушании из-за занятости в других делах.

Все время, прошедшее после происшествия, актер провел под домашним арестом — его перемещения отслеживали с помощью специального электронного браслета. Его поддерживала жена Софья и дети, а также многие коллеги по цеху.

Адвокат также упомянул, что актер готов к любому приговору — лишь бы вся эта история уже закончилась. Из-за непредсказуемости и большого резонанса дела Пашаев не советует жене Ефремова Софье присутствовать на заседаниях, да и рассмотрение дела займет не менее двух месяцев с первого слушания. Пока же Ефремову пророчат до 12 лет лишения свободы.

Сегодня же звезда театра и кино отказался давать показания по факту аварии в центре Москвы, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя. Кроме того, по словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремов не признал вину в ДТП.

Журналисты спросили у гражданской супруги погибшего, как она отнеслась к данному повороту. «Это не мужской поступок», — ответила Ирина Стрехова. Женщина также отметила, что никто из представителей Ефремова не предлагал ей денежных компенсаций и не приносил извинений, хотя актер говорил, что окажет «посильную помощь» семье Захарова, сообщает Starhit.