Наталья Бочкарева о скандале с наркотиками: «Человек сделал все, чтобы правду никто не узнал»

После скандала с наркотиками у 40-летней Натальи Бочкаревой парализовало половину лица. Несколько месяцев актриса жаловалась на плохое самочувствие. Накануне же знаменитость призналась, что поскорее хочет забыть о неприятной ситуации. К слову, артистка до сих пор отрицает свою вину, хоть в Сети и появилось видео ее задержания из-за запрещенных препаратов.

«Всех интересует скандал, который внезапно свалился на мою голову. Верите мне или нет, но в мире существует масса обстоятельств, перед которыми ты становишься бессилен. Я рассказала свою историю с первой до последней минуты федеральному каналу. Это случилось еще в феврале», — написала артистка в личном блоге.

Наталья подчеркнула, что поведала все в подробностях. Однако выпуск с ее участием так и не вышел. «Рассказала все, что меня беспокоило. После долгих расследований и разбирательств назвала имя человека, который, по моему мнению, стал тем, кто устроил для меня это адское время. Если человек смог затащить меня в скандал, сделав так, чтобы все было, как в кинофильме, наверняка, поспособствовал и тому, чтобы правду никто никогда не узнал», — отметила она.

По словам Бочкаревой, она не планировала кому-то что-то доказывать, она лишь хотела, чтобы справедливость восторжествовала. «Когда мы отсняли программу, мне аплодировали, как зрители, так и все те, кто готовил эту передачу. Но что-то пошло не так. Я уже смирилась и давно отпустила ситуацию. У меня сейчас совершенно другая потрясающая жизнь!» — подчеркнула актриса.