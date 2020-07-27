Наталья Бочкарева о скандале с наркотиками: «Человек сделал все, чтобы правду никто не узнал»

В сентябре прошлого года Наталью Бочкареву задержали с наркотиками. Актриса сразу заявила — ее подставили. Только сейчас звезда сериала «Счастливы вместе» решила откровенно поделиться подробностями инцидента, рассказывает Starhit.ru.
После скандала с наркотиками у 40-летней Натальи Бочкаревой парализовало половину лица. Несколько месяцев актриса жаловалась на плохое самочувствие. Накануне же знаменитость призналась, что поскорее хочет забыть о неприятной ситуации. К слову, артистка до сих пор отрицает свою вину, хоть в Сети и появилось видео ее задержания из-за запрещенных препаратов.
«Всех интересует скандал, который внезапно свалился на мою голову. Верите мне или нет, но в мире существует масса обстоятельств, перед которыми ты становишься бессилен. Я рассказала свою историю с первой до последней минуты федеральному каналу. Это случилось еще в феврале», — написала артистка в личном блоге.
Наталья подчеркнула, что поведала все в подробностях. Однако выпуск с ее участием так и не вышел. «Рассказала все, что меня беспокоило. После долгих расследований и разбирательств назвала имя человека, который, по моему мнению, стал тем, кто устроил для меня это адское время. Если человек смог затащить меня в скандал, сделав так, чтобы все было, как в кинофильме, наверняка, поспособствовал и тому, чтобы правду никто никогда не узнал», — отметила она.
По словам Бочкаревой, она не планировала кому-то что-то доказывать, она лишь хотела, чтобы справедливость восторжествовала. «Когда мы отсняли программу, мне аплодировали, как зрители, так и все те, кто готовил эту передачу. Но что-то пошло не так. Я уже смирилась и давно отпустила ситуацию. У меня сейчас совершенно другая потрясающая жизнь!» — подчеркнула актриса.
Звезда не скрывает — после инцидента от нее отвернулись многие друзья. По словам Натальи, знакомые ее осуждали, оскорбляли и поливали грязью. «Я счастлива, что мои настоящие люди остались со мной, а те люди, которых я считала своими, показали свое истинное лицо и навсегда ушли из моей жизни. Бог сам разложил мне главных героев из моего окружения в их настоящих образах без масок. У меня есть любимая школа, самые лучшие ученики, съемки, проекты, спектакли, семья, дача и даже самый лучший пес на свете. Не хочу говорить о карантине, он нам, конечно, тоже жизнь немножечко подпортил, но давайте назовем его просто прекрасным периодом для того, чтобы что-то переосмыслить, изменить и сделать лучше! Впереди еще много всего интересного, удивительного и прекрасного!» — заключила Бочкарева.