НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Сегодня над Таллинном пролетит фантастическая комета

Приблизившуюся к Земле комету можно наблюдать невооруженным глазом из разных уголков Эстонии уже несколько дней, но самое лучшее для этого время именно сегодня, 23 июля.

C2020 F3 (Neowise) – первая комета в этом году, которую можно увидеть с Земли. Другое название кометы – Neowise, поскольку небесное тело было обнаружено с помощью телескопа Neowise, 27 марта, передает ERR.

C2020 F3 или комета Neowise - небесное тело со светящимся хвостом из газа и пыли - впервые была обнаружена 27 марта 2020 года астрономами во время миссии Neowise при использовании космического телескопа с широким полем инфракрасного обзора.

К июлю 2020 года она стала достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Это одна из самых ярких комет в северном полушарии со времен кометы Хейла-Боппа, пролетавшей в 1997 году. В темное время суток она хорошо видна невооруженным глазом. Neowise оставалась видимой в течение большей части июля 2020 года, а сегодня, 23 июля - произойдет точка ближайшего сближения кометы с Землей.

Комета. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Поспешите увидеть незабываемое зрелище своими глазами, ведь следующего шанса вы точно не дождетесь, так как вновь она пролетит на таком близком расстоянии к Земле лишь в 8786 году!