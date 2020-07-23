НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Сегодня над Таллинном пролетит фантастическая комета

Сегодня, 23 июля, у вас будет уникальный шанс увидеть проносящуюся над столицей комету – C2020 F3!
Приблизившуюся к Земле комету можно наблюдать невооруженным глазом из разных уголков Эстонии уже несколько дней, но самое лучшее для этого время именно сегодня, 23 июля.
C2020 F3 (Neowise) – первая комета в этом году, которую можно увидеть с Земли. Другое название кометы – Neowise, поскольку небесное тело было обнаружено с помощью телескопа Neowise, 27 марта, передает ERR.
C2020 F3 или комета Neowise - небесное тело со светящимся хвостом из газа и пыли - впервые была обнаружена 27 марта 2020 года астрономами во время миссии Neowise при использовании космического телескопа с широким полем инфракрасного обзора.
К июлю 2020 года она стала достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Это одна из самых ярких комет в северном полушарии со времен кометы Хейла-Боппа, пролетавшей в 1997 году. В темное время суток она хорошо видна невооруженным глазом. Neowise оставалась видимой в течение большей части июля 2020 года, а сегодня, 23 июля - произойдет точка ближайшего сближения кометы с Землей.
Поспешите увидеть незабываемое зрелище своими глазами, ведь следующего шанса вы точно не дождетесь, так как вновь она пролетит на таком близком расстоянии к Земле лишь в 8786 году!
Читателю Limon.ee - Владимиру Нукке - на днях уже удалось заснять космический объект прямо в Таллинне! Несмотря на то, что Владимир не является профессиональным фотографом, он смог удачно заснять движущуюся комету на камеру своего смартфона!
«Я фотографировал у гостиницы Pirita Spa Hotel, там еще новый причал или смотровая площадка строилась. В тот вечер луна еще была хорошо видна. Тут много фотографий было сделано и склеено в одну, и немного, конечно, "фотошопа". На телефон нереально сразу сделать такой снимок», - поделился Владимир.