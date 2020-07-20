ФОТО И ВИДЕО ⟩ Увидеть солнце и (не) ослепнуть. Эстонская обсерватория готовит необычный сюрприз для любителей космоса

8 августа свои двери откроет новая Народная обсерватория Эстонии. Любой желающий за 10 евро сможет посетить экскурсию и найти там занятие по душе: потрогать осколок метеорита, пошпионить за звездами, взглянуть через телескоп на солнце и ослепнуть сначала на один глаз, а потом и на другой. Ладно, последнее, разумеется, шутка (почти), но обо всем этом в эксклюзивном видеорепортаже Limon.ee вам расскажут сотрудники обсерватории — ее руководитель Владимир Гоман и экскурсовод-волонтер Ксения Швед. Опасно ли смотреть на солнце, сколько лет потребуется, чтобы сфотографировать черную дыру и почему астрономия это не только весело, но и захватывающе - смотрите наш фото-и видеорепортаж и делитесь с друзьями!
Народная обсерватория Эстонии — частная инициатива астронома-любителя Владимира Гомана, работа над которой ведется еще с начала 2017 года. Строительство обсерватории никто не финансировал, а сбор средств велся путем краудфандинга (народного добровольного финансирования) на эстонской платформе Hooandja, где в общей сложности было собрано 15 тысяч евро.
Сейчас в здании бывшей водонапорной башни, которую выкупили специально для обустройства обсерватории, ремонт вот-вот подойдет к концу. Почитать о том, как реновировалось место, можно в блоге Балтийского астрономического клуба, председателем которого является Владимир Гоман.
Строение состоит из пяти этажей, не считая крыши, на которой посетителей ждет самое интересное: мощный телескоп, позволяющий рассматривать миллионы звезд, и множество других объектов Вселенной. Чего в буквальном и переносном смысле стоит «вишенка на торте» — купол, разработанный на заводе AstroShell в Эстонии.
На вопрос о том, почему обсерватория находится за городом (около 40 километров от Таллинна) и чем она будет отличаться от других обсерваторий Эстонии, Владимир в одном из интервью для Rus.Postimees ответил:
К сожалению, Таллиннская обсерватория уже несколько лет не работает (как научное учреждение — прим. Владимира). Здание расположено в черте города, в зоне сильной засветки, поэтому проводить какие-то наблюдения там практически невозможно...
Таким образом, качество изображения, передаваемое телескопом, зависит от окружения.
Однако Народная обсерватория Эстонии отличается от других и более значимыми вещами. «В большой телескоп Тартуской обсерватории невозможно вести визуальные наблюдения. Там установлена специальная камера, которая выводит изображение на монитор. Это очень удобно для научных исследований, но люди хотят увидеть галактики и планеты солнечной системы собственными глазами. В нашей обсерватории также будет установлена астрокамера, но останется возможность насладиться видами Вселенной и через окуляр телескопа», — утверждал Владимир в упомянутом интервью.
Рассуждая на тему, является ли посещение обсерватории просто-напросто развлечением или это нечто более серьезное, Владимир рассуждает так:
Наша цель — это популяризация науки. Мы пытаемся донести до людей, что обсерватория - не просто какой-то интерактивный аттракцион, что наука — это замечатально и красиво.