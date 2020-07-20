ФОТО И ВИДЕО ⟩ Увидеть солнце и (не) ослепнуть. Эстонская обсерватория готовит необычный сюрприз для любителей космоса

8 августа свои двери откроет новая Народная обсерватория Эстонии. Любой желающий за 10 евро сможет посетить экскурсию и найти там занятие по душе: потрогать осколок метеорита, пошпионить за звездами, взглянуть через телескоп на солнце и ослепнуть сначала на один глаз, а потом и на другой. Ладно, последнее, разумеется, шутка (почти), но обо всем этом в эксклюзивном видеорепортаже Limon.ee вам расскажут сотрудники обсерватории — ее руководитель Владимир Гоман и экскурсовод-волонтер Ксения Швед. Опасно ли смотреть на солнце, сколько лет потребуется, чтобы сфотографировать черную дыру и почему астрономия это не только весело, но и захватывающе - смотрите наш фото-и видеорепортаж и делитесь с друзьями!