Ср, 22.07.2020
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ФОТО ⟩ Утяшева показала новую «пассию» разведенного Харламова

Гарик Харламов

ФОТО: twitter

Как мы писали ранее, Гарик Харламов в центре Петербурга пафосно объявил о разводе. На этот раз комик посетил день рождение спортсменки и супруги Павла Воли - Ляйсан Утяшевой, где был сфотографирован пока танцевал.

На днях спортсменка Ляйсан Утяшева устроила вечеринку в честь своего 35-летия.

Среди гостей жены юмориста Павла Воли отметились многие звезды российского шоу-бизнеса. В числе приглшенных был и коллега супруга Павла Воли, резидент Comedy Club Гарик Харламов, передает портал Topnews

Гимнастка отпустила шутку по поводу юмориста, который не так давно объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус.

Телеведущая опубликовала своеобразное фото в сторис Instagram. Утяшева выложила черно-белый кадр с празднования, на котором Харламова можно видеть с Павлом Волей, при этом они танцуют медленный танец. 

"Все стало на свои места",

- подписала кадр она.

Гарик Харламов танцует с Павлом Волей на дне рождении Ляйсан Утяшевой.

ФОТО: скриншот instagram.com/liasanutiasheva

Таким образом Утяшева высмеяла слухи о новой возлюбленной, с которой Харламов якобы проводит время, как пишут СМИ.

Кроме того, спортсменка опубликовала видео, на котором разбирает полученные подарки. Харламов подарил ей книгу с рецептами, на что у Утяшевой также нашлась шутка.

"Будем готовить, заезжай. Теперь тебя кто-то должен кормить",

- заявила Ляйсан.

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