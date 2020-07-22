ФОТО ⟩ Утяшева показала новую «пассию» разведенного Харламова

На днях спортсменка Ляйсан Утяшева устроила вечеринку в честь своего 35-летия.

Среди гостей жены юмориста Павла Воли отметились многие звезды российского шоу-бизнеса. В числе приглшенных был и коллега супруга Павла Воли, резидент Comedy Club Гарик Харламов, передает портал Topnews.

Гимнастка отпустила шутку по поводу юмориста, который не так давно объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус.

Телеведущая опубликовала своеобразное фото в сторис Instagram. Утяшева выложила черно-белый кадр с празднования, на котором Харламова можно видеть с Павлом Волей, при этом они танцуют медленный танец.

"Все стало на свои места",

- подписала кадр она.

Гарик Харламов танцует с Павлом Волей на дне рождении Ляйсан Утяшевой. ФОТО: скриншот instagram.com/liasanutiasheva

Таким образом Утяшева высмеяла слухи о новой возлюбленной, с которой Харламов якобы проводит время, как пишут СМИ.

Кроме того, спортсменка опубликовала видео, на котором разбирает полученные подарки. Харламов подарил ей книгу с рецептами, на что у Утяшевой также нашлась шутка.

"Будем готовить, заезжай. Теперь тебя кто-то должен кормить",