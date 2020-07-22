ФОТО ⟩ Утяшева показала новую «пассию» разведенного Харламова

Как мы писали ранее, Гарик Харламов в центре Петербурга пафосно объявил о разводе. На этот раз комик посетил день рождение спортсменки и супруги Павла Воли - Ляйсан Утяшевой, где был сфотографирован пока танцевал.
На днях спортсменка Ляйсан Утяшева устроила вечеринку в честь своего 35-летия.
Среди гостей жены юмориста Павла Воли отметились многие звезды российского шоу-бизнеса. В числе приглшенных был и коллега супруга Павла Воли, резидент Comedy Club Гарик Харламов, передает портал Topnews.
Гимнастка отпустила шутку по поводу юмориста, который не так давно объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
Телеведущая опубликовала своеобразное фото в сторис Instagram. Утяшева выложила черно-белый кадр с празднования, на котором Харламова можно видеть с Павлом Волей, при этом они танцуют медленный танец.
"Все стало на свои места",
- подписала кадр она.
Таким образом Утяшева высмеяла слухи о новой возлюбленной, с которой Харламов якобы проводит время, как пишут СМИ.
Кроме того, спортсменка опубликовала видео, на котором разбирает полученные подарки. Харламов подарил ей книгу с рецептами, на что у Утяшевой также нашлась шутка.
"Будем готовить, заезжай. Теперь тебя кто-то должен кормить",
- заявила Ляйсан.