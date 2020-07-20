Пн, 20.07.2020
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Видео: Гарик «Бульдог» Харламов в центре Петербурга пафосно объявил о разводе

Гарик Харламов

ФОТО: скриншот с youtube.com

Юморист в минувшие выходные побывал в Северной столице, пишет Пятый канал.

Актер и шоумен Гарик «Бульдог» Харламов объявил о разводе. Видео, на котором 39-летний юморист в свойственной ему манере делает «заявление», выложил в своем аккаунте в Twitter его коллега по цеху Данила Поперечный.

На кадрах Гарик Харламов стоит на корме катера, идущего по Неве вдоль Дворцовой набережной.

«Развелся!» — констатирует шоумен, указывая рукой на Дворцовый мост.

Подписчики Данилы Поперечного подметили, что Гарик Харламов приехал в Петербург только ради этой шутки. Юзеры подчеркнули, что еще не видели «развода», смешнее, чем этот.

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