Видео: Гарик «Бульдог» Харламов в центре Петербурга пафосно объявил о разводе

Актер и шоумен Гарик «Бульдог» Харламов объявил о разводе. Видео, на котором 39-летний юморист в свойственной ему манере делает «заявление», выложил в своем аккаунте в Twitter его коллега по цеху Данила Поперечный.

На кадрах Гарик Харламов стоит на корме катера, идущего по Неве вдоль Дворцовой набережной.

«Развелся!» — констатирует шоумен, указывая рукой на Дворцовый мост.