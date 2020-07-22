ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ ⟩ Вы умеете целоваться под водой? Смотрите мастер-класс от эстонской секс-звезды и повторяйте

На однй фото Лиза хвастается удачным маникюром, которому не страшна соленая вода. На видео красотка идет по каменистому дну ласкового Средиземного моря. Поражает и восхищает цвет моря - он называется циановым.

А вот самый главный кадр греческой фотоэпопеи Лиза назвала «Соленый поцелуй». На нем она страстно целуется с мускулистым мужчиной, и оба стоят в воде.

"Соленый поцелуй" ФОТО: Instagram