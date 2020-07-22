ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ ⟩ Вы умеете целоваться под водой? Смотрите мастер-класс от эстонской секс-звезды и повторяйте

Популярный блогер и путешественница Лиза Линд порадовала подписчиков Instagram просто волшебными снимками, сделанными на греческом Крите.
На однй фото Лиза хвастается удачным маникюром, которому не страшна соленая вода. На видео красотка идет по каменистому дну ласкового Средиземного моря. Поражает и восхищает цвет моря - он называется циановым.
А вот самый главный кадр греческой фотоэпопеи Лиза назвала «Соленый поцелуй». На нем она страстно целуется с мускулистым мужчиной, и оба стоят в воде.
Берем пример с Лизы Линд и пробуем целоваться в нашем Балтийском море!