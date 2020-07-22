Наконец-то: Анастасия Заворотнюк выступит на ТВ

В СМИ появилось сенсационное заявление о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Журналисты заявили, что актрисе стало значительно лучше. Мало того: Заворотнюк готова рассказать о том, что ей пришлось пережить за последнее время, пишет Topnews.

Так, сообщается, что сейчас популярная актриса, которая долгое время сражается с опасной болезнью, готовится к крупному интервью на телевидении. Будет ли это прямой эфир, или программа появится в записи, авторы информации не сообщают.

По данным издания Рopcake, Анастасия расскажет о своей болезни, какими препаратами лечится и прочие подробности, к примеру, о прогнозах врачей.

По словам авторов материала, ранее актриса просто не могла общаться с публикой. Мешали общая слабость и рекомендации врачей. Теперь же Заворотнюк стало значительно легче, и ей разрешили покидать больницу и проводить время с семьей.