Наконец-то: Анастасия Заворотнюк выступит на ТВ

Российские журналисты заявили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» вот-вот даст большое интервью.
Так, сообщается, что сейчас популярная актриса, которая долгое время сражается с опасной болезнью, готовится к крупному интервью на телевидении. Будет ли это прямой эфир, или программа появится в записи, авторы информации не сообщают.
По данным издания Рopcake, Анастасия расскажет о своей болезни, какими препаратами лечится и прочие подробности, к примеру, о прогнозах врачей.
По словам авторов материала, ранее актриса просто не могла общаться с публикой. Мешали общая слабость и рекомендации врачей. Теперь же Заворотнюк стало значительно легче, и ей разрешили покидать больницу и проводить время с семьей.
Однако СМИ не сообщает о других деталях якобы предстоящего шоу, неизвестен и канал телевидения, на котором может выступить актриса.