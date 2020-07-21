Огромные гонорары: что будут делить Гарик Харламов и Кристина Асмус при разводе

Супруги лично объявили о важном событии в социальных сетях. Позже адвокат актрисы сообщил, что бывшие влюбленные расстались на дружеской ноте и все вопросы намерены урегулировать мирным путем. Очевидно, это касается и раздела совместно нажитого имущества.

Отметим что буквально на днях 32-летняя Асмус хвасталась, что они с семьей наконец-то переехали в собственный четырехэтажный особняк в элитном районе.

Артисты ждали, когда закончится ремонт, затянувшийся на долгие годы. Теперь же им предстоит решить, кому в итоге достанется роскошная покупка. Кристина, к слову, признавалась, что недвижимость приобретал супруг.

«Думаете, на дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик — общее. Все, что зарабатываю я — мое»,

— делилась она.

Пара вместе растят дочь Анастасию.

По подсчетам журналистов, звезда Comedy Club действительно получает в разы больше актрисы. У него не только авторские программы на телевидении, но и многомилионные рекламные контракты. Говорят, звезда только за год получает около 2,5 миллиона евро. Хорошие гонорары позволяют ему разъезжать на таких дорогих машинах, как Audi Q7 и Porsche Cayenne. Кроме того, в 2014-м он смог приобрести квартиру на Проспекте Мира.

Доход Кристины намного скромнее. В год она, по слухам, получает около 370 тысяч евро и разъезжает на Porsche Macan за 60 000 евро. В отличие от Харламова, артистка собственным жильем не обзавелась.

К слову, некоторые уверены, что артисты попросту разыгрывают публику, заявляя о разводе — подобного от них вполне можно ожидать. Так, недавно Асмус продемонстрировала округлившийся живот, изобразив, что носит под сердцем второго ребенка. Позже выяснилось, что беременность — часть образа для нового проекта.