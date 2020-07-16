Мэрилин Керро сильно похудела после вторых родов

Когда я росла, у меня было много неуверенности: мой вес, мой рост и мои веснушки... Когда стала старше, то изо всех сил старалась скрыть все это и быть "нормальной", такой, как все. Мне казалось, что у всех остальных девушек есть что-то такое, чего нет у меня. С тех пор как у меня появились дети, я начала любить все свои качества, потому что это то, что я есть. Когда вы окружены безусловной любовью, нет необходимости скрывать несовершенства,