Чт, 16.07.2020
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Мэрилин Керро сильно похудела после вторых родов

Мэрилин Керро

ФОТО: Instagram

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро поделилась новыми фотографиями с подросшими детьми и показала, как выглядит после рождения дочери Селин, которая появилась на свет в январе этого года, пишет Экспресс газета.

Некоторые поклонники считают, что Керро даже слишком похудела после вторых родов. Но саму ясновидящую ее фигура полностью устраивает.

Когда я росла, у меня было много неуверенности: мой вес, мой рост и мои веснушки... Когда стала старше, то изо всех сил старалась скрыть все это и быть "нормальной", такой, как все. Мне казалось, что у всех остальных девушек есть что-то такое, чего нет у меня. С тех пор как у меня появились дети, я начала любить все свои качества, потому что это то, что я есть. Когда вы окружены безусловной любовью, нет необходимости скрывать несовершенства,

— поделилась своими рассуждениями Керро.

В мае Керро сообщила поклонникам, что расстается со своим мужем. Они приняли решение пожить раздельно, так как начали часто ругаться и спорить.

Мэрилин и ее супруг Марк воспитывают двоих детей — сына Кайуса и маленькую дочку Селин.

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