Мэрилин Керро сильно похудела после вторых родов

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро поделилась новыми фотографиями с подросшими детьми и показала, как выглядит после рождения дочери Селин, которая появилась на свет в январе этого года, пишет Экспресс газета.
Некоторые поклонники считают, что Керро даже слишком похудела после вторых родов. Но саму ясновидящую ее фигура полностью устраивает.
Когда я росла, у меня было много неуверенности: мой вес, мой рост и мои веснушки... Когда стала старше, то изо всех сил старалась скрыть все это и быть "нормальной", такой, как все. Мне казалось, что у всех остальных девушек есть что-то такое, чего нет у меня. С тех пор как у меня появились дети, я начала любить все свои качества, потому что это то, что я есть. Когда вы окружены безусловной любовью, нет необходимости скрывать несовершенства,
— поделилась своими рассуждениями Керро.
В мае Керро сообщила поклонникам, что расстается со своим мужем. Они приняли решение пожить раздельно, так как начали часто ругаться и спорить.
Мэрилин и ее супруг Марк воспитывают двоих детей — сына Кайуса и маленькую дочку Селин.