ФОТО ⟩ Эмили Ратаковски демонстрирует идеальное тело в бикини на пляже

Черный раздельный купальник, который является частью коллекции собственного бренда Эмили Ратаковски, подчеркнул ее изящную талию и грудь.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Эмили Ратаковски часто позирует для рекламных кампаний своего бренда купальников и нижнего белья. Поклонники с восторгом оценили новое фото знаменитости. Менее, чем за сутки, публикация собрала более миллиона лайков. Подписчики похвалили не только стильную модель бикини, но и фигуру Эмили, которая не может не вызывать восхищения.