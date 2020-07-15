Ср, 15.07.2020
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ВИДЕО ⟩ «Как 20-летняя»: по новому фото Аллу Пугачеву не узнать

Алла Пугачева

ФОТО: скриншот видео

Алла с годами становится только краше! Российскому дизайнере Игорю Гуляеву удалось заснять певицу Аллу Пугачеву так, словно рядом с ним сидит молоденькая девушка. Сделанное видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

На записи Примадонна предстала в весьма странном виде: с копной непричесанных волос на голове. В кадре она запечатлена в пудровой кофте и белых молодежных кюлотах.  Дополнила образ Алла Борисовна нюдовым макияжем и кедами нежно-персикового цвета, пишет Unian.net.

«Попытался заснять и тут же получил»,

- подписал видео с Пугачевой дизайнер.

"Она тут вообще 20-летняя", "Я ее и не узнала, думала, какая-то молодая женщина", "Реально как девчушка молоденькая", "Как девочка", - пишут в комментариях под роликом.

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