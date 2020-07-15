ВИДЕО ⟩ «Как 20-летняя»: по новому фото Аллу Пугачеву не узнать

На записи Примадонна предстала в весьма странном виде: с копной непричесанных волос на голове. В кадре она запечатлена в пудровой кофте и белых молодежных кюлотах. Дополнила образ Алла Борисовна нюдовым макияжем и кедами нежно-персикового цвета, пишет Unian.net .

"Она тут вообще 20-летняя", "Я ее и не узнала, думала, какая-то молодая женщина", "Реально как девчушка молоденькая", "Как девочка", - пишут в комментариях под роликом.