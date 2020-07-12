Гороскоп на 12 июля: Скорпионов ждет хорошее настроение, у Водолеев нелегкий день

Эмоциональный фон не отличается стабильностью, возможны как приступы грусти и печали, так и моменты безграничного веселья. Наиболее чувствительные к космическим влияниям особы смогут избежать глубоких болезненных переживаний, если сосредоточатся на занятиях, позволяющих им раскрыть свой творческий потенциал, пишет Dvorec.ru.

Овен

День пройдет спокойно, Овны могут не опасаться неприятных сюрпризов. Стоит позаботиться о своем здоровье, провести профилактические процедуры: в связи с некоторым снижением жизненного тонуса не исключены недомогания. Нежелательно заниматься тяжелой работой по дому, переставлять мебель, начинать серьезный ремонт.

Благоприятный день для общения, удачными обещают быть визиты к друзьям и дальним родственникам. Не отказывайтесь от отдыха на свежем воздухе, романтическое свидание будет особенно приятным, если дополнить его прогулкой по живописным местам.

Телец

День нейтральный и спокойный, не располагающий к активной деятельности и героическим подвигам на любом поприще. Звезды советуют ставить перед собой достижимые цели, не сражаться с ветряными мельницами и вообще позволить себе побездельничать: сегодня это пойдет вам на пользу. Возможны значительные успехи в учебе, однако и здесь важно не переусердствовать – слишком большие интеллектуальные нагрузки нежелательны.

В семье перемены маловероятны, вы постараетесь сохранить стабильные и доброжелательные отношения с близкими и преуспеете в этом. День подходит для романтических признаний, откровенных бесед с любимым человеком. Наиболее важные вопросы следует обсуждать вечером.

Близнецы

Близнецов ожидает удачный день, позволяющий и поставленный целей достичь и неожиданные, но очень приятные, открытия сделать. Главное – не тратить энергию попусту, действовать быстро, и не стеснятся подгонять окружающих: сегодня вы задаете темп! Благоприятны любые творческие занятия, можно попробовать свои силы в новой сфере, приобрести полезные навыки.

Только в романтических отношениях эксперименты неуместны: здесь, напротив, важны верность традициям и готовность соблюдать правила. День отлично подходит для путешествий вместе с членами семьи, участия в светских мероприятиях, особенно – детских праздниках.

Рак

Ракам следует вести себя благоразумно, осмотрительно и осторожно. Помните, что этот день нельзя назвать безусловно удачным, а это значит, что рассчитывать нужно не столько на поддержку звезд, сколько на себя. Нежелательно браться за рискованные дела, сотрудничать стоит только с проверенными людьми. Возможны искушения и провокации, поддаваться на которые никак нельзя.

В общении с близкими будьте последовательны, сохраняйте верность своей точки зрения, даже если кому-то это покажется проявлением упрямства. От решений, принятых в этот день, зависит характер перемен, которые вскоре произойдут в личной жизни. Прислушивайтесь в большей степени к своей интуиции, нежели к поступающим со стороны советам.

Лев