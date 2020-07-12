Гороскоп на 12 июля: Скорпионов ждет хорошее настроение, у Водолеев нелегкий день

Хотя влияние позитивных тенденций в этот день будет довольно значительным, трудности и проблемы, к сожалению, не исключены. Наиболее значительные преграды придется преодолевать тем, кто запланировал серьезные, утомительные и сложные дела. Звезды советуют плыть по течению, не вступать в неравный бой, стараться сохранять ровные отношения с окружающими, даже если это не всегда будет легко.
Эмоциональный фон не отличается стабильностью, возможны как приступы грусти и печали, так и моменты безграничного веселья. Наиболее чувствительные к космическим влияниям особы смогут избежать глубоких болезненных переживаний, если сосредоточатся на занятиях, позволяющих им раскрыть свой творческий потенциал, пишет Dvorec.ru.
Овен
День пройдет спокойно, Овны могут не опасаться неприятных сюрпризов. Стоит позаботиться о своем здоровье, провести профилактические процедуры: в связи с некоторым снижением жизненного тонуса не исключены недомогания. Нежелательно заниматься тяжелой работой по дому, переставлять мебель, начинать серьезный ремонт.
Благоприятный день для общения, удачными обещают быть визиты к друзьям и дальним родственникам. Не отказывайтесь от отдыха на свежем воздухе, романтическое свидание будет особенно приятным, если дополнить его прогулкой по живописным местам.
Телец
День нейтральный и спокойный, не располагающий к активной деятельности и героическим подвигам на любом поприще. Звезды советуют ставить перед собой достижимые цели, не сражаться с ветряными мельницами и вообще позволить себе побездельничать: сегодня это пойдет вам на пользу. Возможны значительные успехи в учебе, однако и здесь важно не переусердствовать – слишком большие интеллектуальные нагрузки нежелательны.
В семье перемены маловероятны, вы постараетесь сохранить стабильные и доброжелательные отношения с близкими и преуспеете в этом. День подходит для романтических признаний, откровенных бесед с любимым человеком. Наиболее важные вопросы следует обсуждать вечером.
Близнецы
Близнецов ожидает удачный день, позволяющий и поставленный целей достичь и неожиданные, но очень приятные, открытия сделать. Главное – не тратить энергию попусту, действовать быстро, и не стеснятся подгонять окружающих: сегодня вы задаете темп! Благоприятны любые творческие занятия, можно попробовать свои силы в новой сфере, приобрести полезные навыки.
Только в романтических отношениях эксперименты неуместны: здесь, напротив, важны верность традициям и готовность соблюдать правила. День отлично подходит для путешествий вместе с членами семьи, участия в светских мероприятиях, особенно – детских праздниках.
Рак
Ракам следует вести себя благоразумно, осмотрительно и осторожно. Помните, что этот день нельзя назвать безусловно удачным, а это значит, что рассчитывать нужно не столько на поддержку звезд, сколько на себя. Нежелательно браться за рискованные дела, сотрудничать стоит только с проверенными людьми. Возможны искушения и провокации, поддаваться на которые никак нельзя.
В общении с близкими будьте последовательны, сохраняйте верность своей точки зрения, даже если кому-то это покажется проявлением упрямства. От решений, принятых в этот день, зависит характер перемен, которые вскоре произойдут в личной жизни. Прислушивайтесь в большей степени к своей интуиции, нежели к поступающим со стороны советам.
Лев
Львы смогут в полной мере насладиться влиянием позитивных тенденций, если настроятся на активный лад и не станут терять время попусту. Сегодня нужно действовать быстро, решать сложные задачи, ставить высокие цели и брать на себя ответственность – все это жизненно необходимо не только для вас лично, но и для близких вам людей.
Участие в общественных мероприятиях звезды рекомендуют тем, кто рассчитывает на знакомства не столько приятные, сколько полезные. Вообще, сегодня Львы в большинстве своем настроены прагматично и расчетливо, но это никак не отразится на их обаянии.
Дева
Снижение энергетического потенциала заставит Дев отказаться от обычного насыщенного ритма жизни, взять тайм-аут. Сейчас вам необходимы не только отдых, но и возможность спокойно осмыслить сложившуюся ситуацию, определиться с планами на будущее и принять решения, воплощением которых в жизнь вы вскоре займетесь.
Гармония и взаимопонимание в личных отношениях сохранятся, если вы не станете скрывать от близких своих проблем, расскажете о причинах волнений и тревог. Возможно, вы не получите ни помощи, ни совета, но барьер недоверия и подозрений будет разрушен раз и навсегда.
Весы
Благоприятные тенденции выражены весьма слабо, день едва ли покажется приятным и интересным. Однако у Весов, готовых не отступать перед трудностями, а сосредоточиться на их преодолении, будет шанс изменить ситуацию к лучшему. Старайтесь принимать решения самостоятельно, спокойно относитесь к критическим замечаниям и не ждите от окружающих одобрения каждого вашего поступка. Звезды покровительствуют тем, кто готов нарушить традиции и правила, но при этом принимает во внимание интересы других людей.
Заниматься делами лучше в первой половине дня, вечер же подходит для дружеской встречи или приема гостей. Старайтесь не давать любимому человеку поводов для ревности: недоразумение может положить начало серьезному конфликту.
Скорпион
Скорпионов ожидает увлекательный день, полный непредвиденных событий. Представители данного знака смогут, воспользовавшись благоприятным стечением обстоятельств, завязать полезные знакомства, обсудить в неформальной обстановке профессиональные вопросы. Не упустите благоприятный момент для контактов с сильными мира сего: сегодня вам будет легко получить поддержку влиятельных людей.
Настроение будет хорошим в течение всего дня, а вот самочувствие к вечеру может ухудшиться. Звезды советуют избегать утомительной работы и длительных прогулок, не экспериментировать на кухне и воздерживаться от посещения ресторанов с экзотической кухней.
Стрелец
Стрельцам предстоит решить накопившиеся проблемы, найти ответы на вопросы, возникшие в течение последних недель. Важно укрепить свой авторитет в семье. Нельзя оставлять без внимания проблемы близких, проявлять непочтительность по отношению к представителям старшего поколения – все это может спровоцировать конфликт.
Звезды предупреждают о нестабильности эмоционального фона, возможных перепадах настроения. Желателен спокойный отдых на природе, можно устроить пикник у водоема вместе со старыми друзьями. Не оставайтесь в одиночестве надолго, вас могут преследовать мрачные мысли.
Козерог
Козерогов ждет во всех отношениях благоприятный день. Единственная сфера, которая заслуживает особого внимания и повышенной осторожности – это отношения с родственниками. Достаточно пустяка, чтобы разрушить хрупкую гармонию в вашей семье, положить начало череде конфликтов, ссор и взаимных обид. Однако мудрость и жизненный опыт помогут вам выбрать верную линию поведения.
Финансовая ситуация может значительно улучшиться, не исключено получение дорогих подарков и заключение выгодных сделок. Наиболее инициативные и изобретательные представители знака смогут добиться значительных перемен в личной жизни, завязать приятные знакомства.
Водолей
Водолеям, планирующим провести этот день в большой компании малознакомых людей, придется нелегко: очень велика вероятность мелких недоразумений и разногласий, бессмысленных споров и просто пустых, утомительных разговоров. Зато в кругу близких вы будете чувствовать себя очень хорошо. Наиболее яркие позитивные эмоции ожидают тех, кто собирается в этот день отправиться в путешествие вместе со старыми друзьями или членами семьи.
Жизненный потенциал высок, эмоциональный фон стабилен. Даже в сложных ситуациях вы сможете сохранить спокойствие и контроль над собой, что будет способствовать скорейшему решению проблем.
Рыбы
День связан со снижением жизненного потенциала, поэтому Рыбам следует позаботиться о своем здоровье и, по возможности, избегать перегрузок – как физических, так и эмоциональных. В остальном же картина благоприятна, можно рассчитывать на покровительство звезд как в крупных делах, так и в мелочах. Новое знакомство станет началом перемен в личной жизни, и от вас зависит, как и насколько быстро будут развиваться события.
Благоприятна финансовая картина, возможны крупные денежные поступления. Особенно удачными будут покупки, сделанные во время поездок и экскурсий.