Бочкарева показала откровенное фото в белье, мимо которого не пройдет ни один мужчина

39-летняя Наталья Бочкарёва опубликовала в Instagram пост «для девушек», на который редкий мужчина не обратит внимание. Звезда сериала «Счастливы вместе» показала пикантный кадр из фотосессии, для которой надела чёрное полупрозрачное бельё. Артистка приняла откровенную позу, прикрывшись подушкой на кровати, пишет LIFE.

Также актриса показала, как выбирала бельё, что оказалось не менее интригующим. Бочкарёва демонстрировала пышный бюст, устроив съёмку прямо в шоуруме. «К сожалению, в Instagram нет функции cделать "пост только для девушек", поэтому приходится делать это публично», — пошутила она в подписи.

Но поклонников заинтересовало не столько бельё, сколько выдающиеся формы их любимицы Даши Букиной, которые они активно принялись обсуждать. Некоторые так вдохновились, что назвали артистку самой красивой женщиной на свете, другие отмечали её сексуальность. Но часть пользователей усомнились в том, что у Натальи натуральная красота, заподозрив её в пластике. По их мнению, артистка выглядела приятнее.