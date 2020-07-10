РЕПОРТАЖ ⟩ А вот и ягодки: как выглядит парк за миллион в Ласнамяэ через год после открытия

Управа Ласнамяэ торжественно открыла парк 12 июля прошлого года . Сцена для концертов, детские турники с оригинальным дизайном, гамаки для отдыха, спортивные тренажеры, парковки, современное освещение – все это влетело городу в копеечку. Стоимость перевалила за миллион евро, что оказалось крупнейшей инвестицией Таллинна в парки.

Если детские площадки и места для пикников сразу полюбились местным жителям, то к общественному огороду сначала отнеслись настороженно. Зато теперь на садово-овощном оазисе парка Прийсле не осталось ни одной свободной грядки. И хотя в основном за дело взялись местные жительницы, мужчины тоже интерес проявляют.

«Есть у нас и огородники. Мужчины, которые любят готовить, выращивают себе здесь приправы», – говорит руководитель проекта, член MTÜ Lasnaidee Александр Вальдманн .

Он также рассказывает, что по четвергам на общественном огороде этим летом проходят увлекательные мероприятия для всей семьи: детей и их родителей уже учили строить отели для насекомых, а в этот четверг мастер-класс давал иллюзионист. Все новости общественного огорода в парке Прийсле можно узнавать ЗДЕСЬ!

Местные жители парком Прийсле довольны, говорят, что дети стали больше времени проводить на улице. Еще бы, ведь в парке есть даже футбольная площадка с мягким покрытием. В этом году здесь высадили целую аллею сирени, а приятным дополнением стали расцветшие кусты роз.

«Днем здесь спокойно, а по вечерам бы не мешало разгонять любителей горячительного»,

– говорит мать двоих детей Людмила. – А еще с туалетом платным учудили. В других парках они бесплатные, а у нас – платный. В итоге пацаны в ближайшие яблони справлять нужду бегают. А за 20 центов себе лучше жвачку в магазине купят».

«За собаками убирают, и пакеты для этого всегда в специальных боксах есть. Честно – удивлен, думал, очень быстро об их пополнении забудут», – говорит Валентин, часто прогуливающийся по парку со своим мопсом.

«Ломать – ломают, но и ремонтировать успевают. Батут детский огородили для реставрации. Ждем, когда починят калитку на площадке для самых маленьких. Кто-то ее на днях с корнем выдрал», – говорит Елена, бабушка трехлетнего мальчика.

Комментирует старейшина Ласнамяэ ВЛАДИМИР СВЕТ

Для поддержания ухоженного вида парка Прийсле у управы Ласнамяэ заключен договор подряда с фирмой HKP OÜ, которая выполняет уборку и ухаживает за всеми парками и зонами отдыха района. Для поддержания чистоты в парке подрядчик пять раз в неделю опустошает мусорные контейнеры, с такой же частотой выполняет уборку территории. Выполняются и сезонные работы – покос травы летом, расчистка основных дорожек от снега зимой.

Парк Прийсле, сезонные работы ФОТО: Svetlana Karabut

За техническим состоянием игровых площадок и тренажеров следит Atix OÜ. Фирма периодически осуществляет техническое обслуживание элементов и, при необходимости, ремонтные работы. Как это всегда бывает с новыми объектами, в первый сезон эксплуатации могут проявиться некоторые дефекты и недочеты, которые обсуждаются со строительной фирмой и проектировщиком, и впоследствии исправляются по действующей гарантии.

ФОТО: Svetlana Karabut

– Принято ли решение по переносу любимого места молодежи – деревянной рампы, которая доставляет неудобство местным жителям?

– К сожалению, выбранное место оказалось не совсем удачным, рампа доставляет соседним домам неудобство. В июне управа района провела опрос среди жителей близлежащих домов и выяснила, что до большей части проживающих неподалеку людей доносится сильный шум от езды по рампе, который мешает им спать и отдыхать.

Рампа в парке Прийсле ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Управа проанализировала результаты опроса и в данный момент работает над поиском более подходящего места для рампы. Вместе со специалистами молодежного центра будет выбрано новое место, которые будет удобно для молодежи, но не будет доставлять проблем местным жителям.

– Интересное нововведение – общественный огород в парке Прийсле – насколько оно прижилось?

– Открыл свой первый сезон и общинный огород Прийсле. Несмотря на поздний по «огородным» меркам старт, работа там ведется активно. Сейчас все грядки розданы горожанам, в ближайшее время они будут полностью засажены. Для многих это не просто свой мини-огород, но и место для регулярных встреч и совместных мероприятий. Люди разного возраста, языка и профессий, проживающие постоянно в городе и не имеющие дачи, получают возможность заняться садоводством прямо у своего дома, найти единомышленников и радоваться собственноручно выращенному урожаю. Данный «зеленый» проект хорошо себя зарекомендовал и в других частях столицы. Например, на популярных огородах в Кесклинне все места уже давно разлетелись.

Похоже, идея огорода в парке Прийсле понравилась не только жильцам близлежащих домов ФОТО: Svetlana Karabut

В Ласнамяэ это уже третий действующий общинный огород, и интерес к проекту у жителей растет. Многие начинают интересоваться и приобщаются к процессу, просто проходя мимо, случайно заметив растущие овощи и зелень.