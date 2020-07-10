КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ ⟩ Почему нельзя второй раз кипятить воду

Каждый знает, что пить воду из-под крана крайне вредно. Но не у всех есть возможность покупать бутилированную воду или использовать специальные фильтры. Еще с незапамятных времен существует один надежный способ обеззараживания воды – кипячение. Во времена наших мам и бабушек у многих на кухне стояла емкость с кипяченой водой и детям наказывали пить только из нее! Пользуясь этой же водой, некоторые заваривали чай или кофе, кипятя ее таким образом повторно.

И сегодня многие нередко кипятят воду по несколько раз, в основном для чая или кофе, ленясь выливать из чайника оставшуюся в нем с прошлого раза жидкость. Особенно это характерно для офисов, где с утра заливается один чайник и вода кипятится в нем по новой каждый раз, когда кому-то хочется попить чайку.

Но не принесет ли такая привычка вреда организму? Некоторые сторонники здорового образа жизни утверждают, что кипятить воду повторно нельзя ни в коем случае. Насколько они правы?

Для начала расскажем, какие примеси содержатся в водопроводной воде. Во-первых, это немалое количество хлора, который используется для ее очистки, но может оказывать раздражающее действие на кожу и слизистую, а в больших дозах и способствовать возникновению онкологических заболеваний. Во-вторых, это соли кальция и магния, которые при кипячении оседают на внутренних стенках чайника – всем известная накипь. В-третьих - тяжелые металлы, такие как свинец, стронций и цинк, при высоких температурах образующие канцерогенные соединения, провоцирующих возникновение раковых клеток. И в-четвертых - вирусы, бактерии и тому подобная микрофлора.

Питьевая вода. ФОТО: fizkes/Shutterstock

Вода «живая» и «мертвая»

Что же происходит со всеми этими веществами в ходе кипячения воды? Однозначно бактерии и вирусы гибнут при первом же кипении, так что для обеззараживания воды это просто необходимо. Особенно если вода берется из сомнительного источника – реки или колодца.

Соли тяжелых металлов из воды, к сожалению, не исчезают, а при кипячении их концентрация способна только возрастать из-за того, что определённый объем воды испаряется. Чем больше число кипячений, тем выше концентрация вредных солей. Но, по мнению ученых, их количество все равно недостаточно для того, чтобы нанести организму существенный вред за один раз.