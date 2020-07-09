ВИДЕО ⟩ «Диагноз – корсаковский психоз»: какая учесть ждет Бари Алибасова

В передачи сын Бари Алибасов-младший сообщил, что месяц назад отца пришлось госпитализировать в клинику доктора Исаева, которая специализируется на больных с алкогольной зависимостью. Там он лежал в реанимации, а когда кризис миновал, был переведен в клинику Алексеева, называемую в народе просто Кащенко, поскольку на почве алкогольного отравления у него развились нарушения в работе мозга, пишет портал russia.tv.

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, каковы шансы на выздоровление у его отца, который недавно был переведен в психиатрическую больницу № 1 им. Н. Алексеева в Москве.

Репортер онлайн журнала 5-tv.ru Алибасов-младший сообщил, что продюсер был при смерти после отравления. По его словам, отца сначала «откачали» в наркологической клинике в Сокольниках, а затем перевели в главную наркологическую больницу Москвы.

«Там его тело полностью почистили, но обнаружили, что есть необратимые нарушения коры головного мозга. Поставили диагноз корсаковский психоз», — сказал Алибасов-младший.

По его признанию, в больнице ему сказали, что «физиологическая медицина бессильна» и продюсеру необходимо лечение в психиатрической клинике, чтобы вернуть сознание в норму. Как пояснил наследник Алибасова, вероятность того, что мозг его отца придет в норму крайне мала.

На кадрах, представленных в Сети, запечатлена встреча продюсера с сыном. Они обнялись и продюсер признался, что уже не помнит, сколько и где находится.

"Я говорю: «Военкомат?» Они говорят: «Ты в больнице», - удивляется Бари Каримович.

По данным, у Алибасова диагностирован корсаковский психоз. Такое заболевание связано с расстройством памяти, также вероятны частичная амнезия, параличи и атрофия мышц и отмечается снижение интеллекта.