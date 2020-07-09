Чт, 9.07.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Множество людей пришли послушать группу Smilers на необычную концертную площадку
На сцену выйдут и другие популярные артисты

Вчера в парковой зоне Таллиннского певческого поля множество людей с удовольствием слушали песни эстонской группы Smilers, а сегодня и в несколько ближайших вечеров на сцену выйдут такие же знаменитые эстонские артисты.

Концерт группы Smilers состоялся в рамках фестиваля Summer in the City. По словам организаторов, со стороны морских ворот Певческого поля подобных мероприятий раньше не проходило.

Сегодня на сцену выйдет Reket, а завтра и послезавтра - Noëp и Trad.Attack.

Любители кино смогут насладиться классикой эстонского кино перед каждым выступлением.

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