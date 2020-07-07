ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жители Сан-Тропе в бешенстве: яхта российского олигарха Мельниченко загородила весь вид на город

Футуристически выглядящая серая основа яхты, которая напоминает и парусник, и линкор, и космический корабль одновременно, была разработана всемирно известным французским дизайнером Филиппом Старком для российского олигарха Андрея Мельниченко.

Первый тест-драйв яхты прошел 21 сентября 2015 года, после чего прошло более двух лет, и судно было готово к использованию. Строительство яхты продолжалось в общей сложности пять лет.

Самая большая яхта в мире у берегов южной Франции ФОТО: Reuters/ScanPix

Трехмачтовая современная парусная яхта длиной почти 143 метра и шириной 24,8 метра, мачты которой возвышаются на 90 метров, строилась с 2012 года на верфи German Naval Yards, пишет ELU24.

По словам местных жителей, приход огромной яхты к берегам Франции вызвал волну негодования. Огромная габаритная яхта закрывает красочные виды побережья. Однако некоторым яхта приглянулась, и люди с удовольствием фотографируются и делают селфи на фоне яхты олигарха.

Парусник также оборудован небольшой подводной лодкой.

По данным The Sun, стоимость этого гиганта может достигать 250 миллионов евро.