БУДЕТ БОМБА! ⟩ Впервые на ТНТ: женский стендап пройдет в нижнем белье

Самый крупный российский производитель женского нижнего белья, с более одного миллионами подписчиков в инстаграме, решил организовать необычное шоу в нижнем белье со звездами женского стендапа на ТНТ.
«Нам и нашим подписчикам очень нравится юмор и шутки стендаперов России, особенно женских, они поднимают настроение и дают энергию для работы. Совсем недавно к нам пришла идея, совместить эти два факта в одном мероприятии, наш бренд и женский стендап, которое мы планируем провести в середине августа в StandUp Store Moscow. Такого шоу еще никто не видел - это будет самый первый сексуальный женский стендап, который оставит многих под большим впечатлением, - заявила основатель бренда Miss X, Анастасия Якушева. – Мы будем очень рады, если девушки примут наше предложение, и у нас получится сделать позитивный, веселый, острый и крутой стендап, в стильном, женственном, сексуальном и красивом нижнем белье».
По словам Анастасии, они сейчас направили свое обращение и предложение тридцати участникам женского стендап шоу и Comedy woman. Зоя Яровицына, Екатерина Баранова, Маргарита Родина ответили отказом от участия в шоу, с двумя ведется переговорный процесс, остальные пока не ответили. И просят всех тех, кто неравнодушен к стендапу, передать и помочь донести информацию для звезд юмора об их предложении.