БУДЕТ БОМБА! ⟩ Впервые на ТНТ: женский стендап пройдет в нижнем белье

«Нам и нашим подписчикам очень нравится юмор и шутки стендаперов России, особенно женских, они поднимают настроение и дают энергию для работы. Совсем недавно к нам пришла идея, совместить эти два факта в одном мероприятии, наш бренд и женский стендап, которое мы планируем провести в середине августа в StandUp Store Moscow. Такого шоу еще никто не видел - это будет самый первый сексуальный женский стендап, который оставит многих под большим впечатлением, - заявила основатель бренда Miss X, Анастасия Якушева. – Мы будем очень рады, если девушки примут наше предложение, и у нас получится сделать позитивный, веселый, острый и крутой стендап, в стильном, женственном, сексуальном и красивом нижнем белье».