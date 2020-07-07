МИНУС 16 КИЛОГРАММОВ ⟩ Эстонский мебельный магнат Энн Вескимяги рассказал, как он переболел коронавирусом

Энн Вескимяги говорит, что процесс выздоровления был долгим. «Я получил слишком болезненный опыт в прямом смысле слова. Сейчас я выздоравливаю, и, может быть, пройдет еще полгода или год, как я полностью буду здоров», - отмечает предприниматель.

Что означает выздоровление? Если год назад вес Вескимяги составлял 80 килограммов при росте 180 см, то сейчас это соотношение иное. «Я занимался спортом четыре или пять раз в неделю, у меня не было жира про запас, и я потерял 16 килограммов, пока находился в коме. Вес ушел за счет мышечной массы», - рассказывает бизнесмен.

«Я должен набирать вес, но не переусердствовать, потому что силы быстро уходят, когда я пытаюсь делать дополнительные упражнения. И ты выходишь из строя на несколько дней. Так что приход в норму - длительный процесс, но я думаю, что около 30 процентов потерянного я уже восстановил», - считает Вескимяги, добавляя, что он должен быть терпеливым.

Вескимяги отметил, что период заболевания коронавирусом он может назвать одним из самых страшных в своей жизни. «Это было ужасно и для моей семьи, потому что близкие переживали за меня. Я сам был в коме и не чувствовал ничего. Почувствовал лишь только после пробуждения, и мне пришлось заново учиться сидеть, есть, ходить, словом, все начинать с нуля», - говорит мебельный магнат.

Вескимяги вспомнил, как врачи сказали ему, что он похож на ребенка, которому приходится есть шесть раз в день, чтобы выздороветь.